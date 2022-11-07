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「太喜歡妳的狗」…房東潛入女租客家性侵寵物狗 監視器全錄
中國大陸雲南省大理一名房東趁女租客不在家時，偷偷潛入其租屋處性侵寵物狗。過程被監視器拍下，女租客回家後發現狗狗不太對勁，查看監視器畫面後立刻報警。後來涉事房東賠償女租客1,000元人民幣（折合約新台幣4,400元）。
綜合《網易新聞》等媒體報導，監視器畫面顯示，該房東穿著黑色皮外套，11月4日上午10時左右進入女租客的家中，開始性侵女租客的寵物狗。
女租客回家後發現狗狗不對勁，查看監視器畫面後立刻報警處理，她也立刻找房東理論。最終女租客獲賠1,000元人民幣（折合約新台幣4,400元）。房東也向該租客道歉，並稱自己會犯案是因為「太喜歡你的狗了」。
畫面曝光後，不少網友表示「小狗好可憐」、「之前看過有人酒醉性侵路邊的狗，小狗感覺很痛苦」、「賠了一千塊不如去買個性愛娃娃什麼的」、「這種性侵狗的真的是禽獸，應該化學去勢【化學去勢】又稱化學閹割，是一種藥物控制法，透過注射藥物來減少男性荷爾蒙，抑制性衝動。」。
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文章授權轉載自《香港01》
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