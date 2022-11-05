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地鐵女子跪地爬行引圍觀 網曝：中國美院學生的作業

香港01／ 文・孫聖然
杭州地鐵驚現一名在車廂中跪地爬行的女自。擷自極目新聞
杭州地鐵驚現一名在車廂中跪地爬行的女自。擷自極目新聞

近日，杭州地鐵車廂內驚現一名跪地爬行的女子，她周圍還有人一路進行拍攝，令其他乘客不時投來詫異的目光。杭州地鐵方面證實事件，指涉事女子自述其正進行行為藝術，期間並未有其他乘客安全受到影響。此外，亦有部分網民表示，該女子疑為中國美術學院的學生，她的行為是在完成一項課程作業，並呼籲大家「不要過分解讀」。

據「杭州地鐵官方」發布的情況說明，事發於周三（2日）晚6時35分，杭州地鐵6號線車廂內有一名女性乘客出現地上爬行等異常行為，並有一男一女跟隨拍攝。地鐵工作人員發現後即刻登車勸阻並報地鐵公安，公安部門已對當事人進行教育。

網傳影片顯示，在眾多乘客的注視下，一名身著灰色上衣的女子跪在地鐵車廂地面，雙手撐地，緩緩向前爬行，在其前後方分別有兩人持手機進行拍攝。期間不少乘客都看起來十分詫異。有目擊者透露，上述女子在地鐵內足足爬行了有三節車廂，最後和拍攝的人一同下車。杭州地鐵方面證實事件，指涉事女子自述其正進行行為藝術。

針對事件，有不少網民質疑該女子是在「完成主人的任務」；但亦有網民透露這疑似是中國美術學院的學生在完成課程作業。對此，中國美術學院相關負責人回應，學校確有相關課程，但不是這樣的表現形式，「我們經常測量物體的高度寬度對人有什麼影響，這是身體的丈量方式，但有些學生可能曲解了」，目前校方正在排查該女子是否是本校學生。

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文章授權轉載自《香港01》

車廂 公安

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