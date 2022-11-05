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銀行帳戶連15年都沒理...女子曝錢只剩一半 真相超震驚

香港01／ 文・布萊恩
金女發現存款減少，遂向銀行查詢，沒想到回覆讓她相當震驚。影片截圖
金女發現存款減少，遂向銀行查詢，沒想到回覆讓她相當震驚。影片截圖

把錢存進銀行，多年沒有動用，戶口結餘竟然不升反跌？內地杭州1名女子在銀行存款15年，結果餘額竟然不斷減少，202元人民幣（約台幣891元）至今只剩88.72元(約台幣388元)。女子向銀行查詢，獲回覆指不足特定存額會每季收取手續費，結果她的存款不斷被蠶食，真相讓她相當震驚，感嘆「有錢就花吧」。

綜合大陸媒體報道，杭州蕭山金姓女子15年前在銀行存款，當時餘額有202元，惟15年過去，她查詢結餘時，發現只餘下88.72元，實在百思不得其解。另一方面，其存摺顯示每個季度都有一筆3元的小額賬管支出，遂向銀行查詢，沒想到回覆讓她相當震驚。

銀行櫃枱工作人員向金女解釋，對低於500元人民幣的存款，銀行會收取一筆每季度3元費用，由於金女餘額只有202元，故每個季度都會扣款。金女獲悉存款都銀行都有機會不斷「貶值」，不禁感嘆，「有錢就花吧」。

金女發現存款減少，遂向銀行查詢，沒想到回覆讓她相當震驚。影片截圖
金女發現存款減少，遂向銀行查詢，沒想到回覆讓她相當震驚。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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