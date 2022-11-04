快訊

4款疫苗保護力公開！高端保護中重症、死亡破9成「比莫德納還高」

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

47歲男光天化日下路邊猥褻未成年少女 落網後網民要求：化學閹割

香港01／ 許祺安
大陸網傳「一男子涉嫌路邊猥褻未成年少女」的短片，影片是由一位車主錄下，他發現前面停下的車輛旁，有一名中年男子正在猥褻未成年少女。圖擷自微博
大陸網傳「一男子涉嫌路邊猥褻未成年少女」的短片，影片是由一位車主錄下，他發現前面停下的車輛旁，有一名中年男子正在猥褻未成年少女。圖擷自微博

11月3日，大陸網傳「一男子涉嫌路邊猥褻未成年少女」的短片，影片是由一位車主錄下，他發現前面停下的車輛旁，有一名中年男子正在猥褻未成年少女。

據「成都天府公安」今（4日）消息，警方接群眾報警後，迅速開展調查，現已將視訊中犯罪嫌疑人汪某某（男，47歲）抓獲。受害人也已找到，正在監護人的陪同下協助公安機關開展調查工作。案件正在偵辦中。

影片中可以看到，該男子在停駛的車輛旁猥褻一個未成年少女，發現有目擊者後，穿起長褲和鞋逃走。目前未知受害未成年少女年齡。

成都警方要求為保護受害人隱私，不要傳播該案件的圖片、影片等資訊，避免給受害人及家庭帶來二次傷害。 不過許多內地網民則認為，保護受害者的同時，應該要公布嫌犯的正面清晰相片才能警惕大眾，更要求「化學閹割」嫌犯。

網民指出「光天化日下都敢犯案，猖狂」、「禽獸不如」。亦有網民指出，影片中可以看出該男子已經脫了褲子，少女則在地上，「根本不是猥褻，已經是性侵未遂」，要求法律嚴懲。

據了解，要求「化學閹割」性侵害未成年者的呼聲在內地越來越大，但並未入法。《中國新聞週刊》曾採訪中國政法大學刑事司法學院刑法學研究所教授阮齊林，他表示，有戀童癖的性犯罪者可能存在生理上的病症，直到被抓前，犯罪者都會持續作案以滿足自己的癮性。

他認為，這種罪犯出獄後的再犯率很高，對他們而言，實施化學閹割的必要性就很強。2017年陝西一間幼兒園爆出3歲女童遭廚師性侵，章子怡就曾稱「對幼童下手的變態直接化學閹割他，沒廢話！」

根據內地《刑法》第236條規定，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14周歲幼女從重處罰，強姦婦女情節特別惡劣的，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

延伸閱讀：

港媽買迪士尼年卡贈外傭　老公乜都無！網笑:姐姐有用過老公好多

打工仔酒樓飲茶叫某點心嚇窒外國老闆！網民：叫呢樣佢可能會反面

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 巴西 TikTok 情侶

相關新聞

超狂搶婚？車隊掛「新娘不是我 新郎我愛過」踩場 真相再惹熱議

「新娘不是我」這搶婚對白聞者傷心，但原來內有乾坤？大陸近日瘋傳一段「踩場婚禮」影片，見到多輛車掛上「雖然新娘不是我，但是新郎我愛過」橫幅，更有車輛是綠色，引起熱議。不過當地媒體採訪發現「逆轉真相」，這些橫幅原來不是新郎前女友來搶婚，而是新娘方在搞氣氛。

澳洲停車場驚見6字超接地氣「港式車牌」 當地港人：香港人才看得懂

自訂車牌的好處除了容易記得之外，還可以刻意訂製具獨特意義的字母或數字。近日有居澳洲的港人就在網上分享照片，笑言在當地停車場發現1個香港人才看得懂的車牌，但因為澳洲人不明白該組英文和數字的背後含意，因此車牌在當地被視為「合法車牌」。

47歲男光天化日下路邊猥褻未成年少女 落網後網民要求：化學閹割

11月3日，大陸網傳「一男子涉嫌路邊猥褻未成年少女」的短片，影片是由一位車主錄下，他發現前面停下的車輛旁，有一名中年男子正在猥褻未成年少女。 據「成都天府公安」今（4日）消息，警方接群眾報警後，

網路瘋傳中國女生超離譜徵婚10大條件！網民嘲笑：富二代都做不到

每個人對婚姻的憧憬都有所不同，擇偶條件也如是，除了內在之外、外表、錢包深度也是不少人關注的重點。最近網路上瘋傳一張中國女生的徵婚擇偶10大條件，條件難度系數之高讓廣大網民望塵莫及，直言如果能找到的話簡直是神蹟！

母帶2歲兒進女廁被罵「沒素質」 強調有獨立隔間網友力挺

福建泉州一名母親帶2歲兒子進入女廁所，竟遭人罵「沒素質」。事件在網絡引起爭議，有網民就撐這位母親指，「沒搞錯吧，兩歲，連性別意識都沒有。」

禁止員工午休趴睡…公司負責人出面證實 附帶「1條件」暖心原因曝光

中國大陸杭州有一間電子商務公司日前發布公告，提到「入冬後禁止員工午間趴在桌上午睡」，自2022年11月1日起生效並執行。消息曝光後，立刻在網路上引起熱議，並獲得該公司負責人出面回應表示該公告屬實，「員工可以買折疊床來睡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。