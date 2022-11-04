47歲男光天化日下路邊猥褻未成年少女 落網後網民要求：化學閹割

11月3日，大陸網傳「一男子涉嫌路邊猥褻未成年少女」的短片，影片是由一位車主錄下，他發現前面停下的車輛旁，有一名中年男子正在猥褻未成年少女。

據「成都天府公安」今（4日）消息，警方接群眾報警後，迅速開展調查，現已將視訊中犯罪嫌疑人汪某某（男，47歲）抓獲。受害人也已找到，正在監護人的陪同下協助公安機關開展調查工作。案件正在偵辦中。

影片中可以看到，該男子在停駛的車輛旁猥褻一個未成年少女，發現有目擊者後，穿起長褲和鞋逃走。目前未知受害未成年少女年齡。

成都警方要求為保護受害人隱私，不要傳播該案件的圖片、影片等資訊，避免給受害人及家庭帶來二次傷害。 不過許多內地網民則認為，保護受害者的同時，應該要公布嫌犯的正面清晰相片才能警惕大眾，更要求「化學閹割」嫌犯。

網民指出「光天化日下都敢犯案，猖狂」、「禽獸不如」。亦有網民指出，影片中可以看出該男子已經脫了褲子，少女則在地上，「根本不是猥褻，已經是性侵未遂」，要求法律嚴懲。

據了解，要求「化學閹割」性侵害未成年者的呼聲在內地越來越大，但並未入法。《中國新聞週刊》曾採訪中國政法大學刑事司法學院刑法學研究所教授阮齊林，他表示，有戀童癖的性犯罪者可能存在生理上的病症，直到被抓前，犯罪者都會持續作案以滿足自己的癮性。

他認為，這種罪犯出獄後的再犯率很高，對他們而言，實施化學閹割的必要性就很強。2017年陝西一間幼兒園爆出3歲女童遭廚師性侵，章子怡就曾稱「對幼童下手的變態直接化學閹割他，沒廢話！」

根據內地《刑法》第236條規定，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14周歲幼女從重處罰，強姦婦女情節特別惡劣的，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

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文章授權轉載自《香港01》