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網路瘋傳中國女生超離譜徵婚10大條件！網民嘲笑：富二代都做不到

香港01／ 亦然 YIRAN
最近網路上瘋傳一張中國女生的徵婚擇偶10大條件，條件難度系數之高讓廣大網民望塵莫及，直言如果能找到的話簡直是神蹟。結婚示意圖。圖／ingimage
最近網路上瘋傳一張中國女生的徵婚擇偶10大條件，條件難度系數之高讓廣大網民望塵莫及，直言如果能找到的話簡直是神蹟。結婚示意圖。圖／ingimage

每個人對婚姻的憧憬都有所不同，擇偶條件也如是，除了內在之外、外表、錢包深度也是不少人關注的重點。最近網路上瘋傳一張中國女生徵婚擇偶10大條件，條件難度系數之高讓廣大網民望塵莫及，直言如果能找到的話簡直是神蹟！

對另一半有要求而設定擇偶條件十分正常，但如果設定的擇偶條件太高，分分鐘成為自己長期單身的阻礙！最近網上瘋傳一張中國女生的徵婚要求，詳細地列出了10大條件，出奇地當中沒有任何一項針對外表的要求，但對男方的「鈔能力」卻是不少準則！

中國瘋傳大陸女生徵婚10大條件：

1.父母必須是正統的純種北京人或上海人（要求上三代均為北京或上海）

2.月薪不能低於20萬（交保險和稅後）

3.父母和祖父母必須是高知人群（即會英語、能用英語正常交流），不能干涉我們的二人世界。

4.北京二環內（高房價地區）必須有3套200坪（約7,100呎）以上的房子，一套給我父母，一套給我弟弟，一套寫我名。

5.不論什麼原因離婚男方淨身出戶（離婚時只帶自己的身體走，財產一概留給女方）

6.男方必須有百萬以上豪車（平治寶馬奧迪等雜牌車不要拿出來丟人現眼了，低於150萬的林寶堅尼等高端車窮人版也別拿出來丟人現眼）

7.禮金88萬圖吉利，不生孩子，不生孩子，不生孩子，重要的事情要說三遍。

8.工資必須全額上交，不能有私房錢，需要花錢跟我要說明用途拿回發票，不能跟異性出去吃飯，同事也不行。

9.家裡必須有保姆和司機，我膽小不會開車一個人在家害怕，出去要有人給我開車。

10.有意向的可以要我微信，88元紅包給微信，再發88元同意添加好友，照片888元，素顏照1,888元，視頻10秒內8,888元。

這位中國女生的徵婚條件一出，網民反應非常哄動，直指以上的條件是富二代也未必能夠滿足，「純種北京犬的話可能好找」、「有呢個條件嘅人仲會考慮你？」、「我欣賞你，人冇夢想同條鹹魚有咩分別」，更猜測真正的目的是要$88紅包，「上面果啲只係襯托，佢真正嘅目的係賣相同片」。

不過也有網民質疑這一篇徵婚文是反串文，諷刺中國女生對男生的徵婚禮條件日漸苛刻，否則這樣的要求是「人中之龍」才有機會達成。

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文章授權轉載自《香港01》

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