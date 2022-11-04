超狂搶婚？車隊掛「新娘不是我 新郎我愛過」踩場 真相再惹熱議

「新娘不是我」這搶婚對白聞者傷心，但原來內有乾坤？大陸近日瘋傳一段「踩場婚禮」影片，見到多輛車掛上「雖然新娘不是我，但是新郎我愛過」橫幅，更有車輛是綠色，引起熱議。不過當地媒體採訪發現「逆轉真相」，這些橫幅原來不是新郎前女友來搶婚，而是新娘方在搞氣氛。

從網上流傳的影片見到，多輛車掛上「雖然新娘不是我，但是新郎我愛過」的紅底白色橫額在馬路行駛，有車輛更是綠色的，一看就令人覺得是新郎前女友要來「踩場」，要攪亂新郎婚禮。

不過，大陸《極目新聞》卻發現了「逆轉真相」。據報道，新郎姐姐表示相關橫幅是新娘閨密團想出來的點子，沒有網傳的前女友，「弟弟和弟媳已在一起6年，孩子都3歲了，因為各種原因一直沒有舉辦婚禮，這次是弟弟給弟媳補辦婚禮」。

新娘則指，其閨密們只是想「搞一下氣氛」，除了婚禮車輛，還在社區、酒店等掛了「烘托氣氛」的橫幅。從影片見到，婚禮現場、社區的確掛滿了橫幅，包括「恭喜節哥喜提山西顏值扛把子」、「拉個橫幅告訴你，丹丹說啥就是啥」、「王一博娶不到的女孩被你娶了」，「惡搞」味濃。

影片引來網民熱議，笑言是「作死」，但也有網民認為做法「低俗」，又質疑是否真的「惡搞」，「確定是閨密搞氣氛而不是搞事情？這閨密多少帶了點真情實感在裏面吧？」、「防火防盜防閨密」。

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文章授權轉載自《香港01》