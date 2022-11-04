澳洲停車場驚見6字超接地氣「港式車牌」 當地港人：香港人才看得懂

自訂車牌的好處除了容易記得之外，還可以刻意訂製具獨特意義的字母或數字。近日有居澳洲的港人就在網上分享照片，笑言在當地停車場發現1個香港人才看得懂的車牌，但因為澳洲人不明白該組英文和數字的背後含意，因此車牌在當地被視為「合法車牌」。

該名居於澳洲南澳洲省阿得雷德（Adelaide）的港人在facebook群組發文，其分享的照片中看到一輛本田私家車停泊於停車場，他看一看車牌，便斷定車主必定同樣是香港人，笑言「香港人應該看得懂，澳洲人就看不懂，所以在澳大利亞是合法車牌」。

網民仔細一看，原來該私家車的車牌為「SORXRY」，乃不少港人平常邊開玩笑邊道歉的用語，非常正宗的「港式英語」。有網民留言指出「有錢的，什麼車牌都行啦」、「爭個law（囉），唔夠霸氣」、「人家別sor了 ry了」，也有人疑問香港能否擁有一樣的車牌，樓主則回應指凡是「含粗口字眼，或者疑似粗口字眼，或者同粗口同音字」，均會被否決用作車牌號碼。

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文章授權轉載自《香港01》