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禁止員工午休趴睡…公司負責人出面證實 附帶「1條件」暖心原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸杭州有一間電子商務公司日前發布公告，禁止員工午間趴在桌上午睡，但可以選擇其他方式午睡，比如買折疊床來躺著睡。 示意圖／ingimage
大陸杭州有一間電子商務公司日前發布公告，禁止員工午間趴在桌上午睡，但可以選擇其他方式午睡，比如買折疊床來躺著睡。 示意圖／ingimage

中國大陸杭州有一間電子商務公司日前發布公告，提到「入冬後禁止員工午間趴在桌上午睡」，自2022年11月1日起生效並執行。消息曝光後，立刻在網路上引起熱議，並獲得該公司負責人出面回應表示該公告屬實，「員工可以買折疊床來睡」。

根據陸媒報導，近日杭州某電子商務公司發布一則「關於禁止午間趴睡的通知」，內容如下：

冬季天氣寒涼，人體進入睡眠之後，體溫下降，抵抗力變弱，在辦公室內又少著禦寒衣物，午睡就非常容易受涼，同時午睡方式錯誤還容易引起其他疾病。冬季氣溫低下，血液循環本就緩慢，趴在辦公桌上午睡，身體容易受到壓迫，血液循環差，還會出現凍瘡和肢體麻木的現象。而且冬季午睡如果離午餐較近，還會導致食物消化不良，引起胃腸道疾病。

同時，公告的文末也提到「以上內容自2022年11月1日起生效並執行」，消息一出引發熱議。昨（2）天該家電子商務公司相關負責人出面證實確有此事，也強調公司沒有禁止員工午睡，只是考量到冬天來了，希望提醒員工注意自身睡覺（方式），「可以買折疊床等躺著睡就好了，只是不能趴著（在桌上）睡」。同時負責人也澄清這項規定並沒有違反勞基法，也沒有對員工造成任何傷害，既然不准許員工趴在桌子上午睡，可以選擇其他方式午睡，「比如躺著睡」

科學已證實午睡有3個好處，包括提升記憶力、降低罹患心臟病的機率以及讓人變得更有創造力。過去也發生有民眾因為習慣在辦公桌上趴睡，導致睡醒後發現右手肘麻痛感一路連到無名指和小指，還伴隨著手無力感的症狀。有醫師提醒，白天午睡時間最好不要超過60分鐘，最好能控制在30分鐘內；另外儘量不要躺在床上睡，最好是靠著沙發或者坐在椅子稍微休息30分鐘就可以了。

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