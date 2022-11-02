快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」 媽冷汗直流

香港01／ 撰文：布萊恩
有媽媽透露其3歲女兒於深夜突然指着房間牆壁上的風景畫，並一直說着「孩子」。（網上圖片）
有媽媽透露其3歲女兒於深夜突然指着房間牆壁上的風景畫，並一直說着「孩子」。（網上圖片）

半夜看到這種情境，很難不嚇到一身冷汗！據報導，內地浙江衢州一家庭發生了詭異事件，有媽媽透露其3歲女兒於深夜時分，突然指着房間牆壁上的風景畫，並一直說着「孩子」，但媽媽順着女兒手指去看，眼前沒有孩子，畫上都沒見到孩子，沒想到追問之下，女兒的反應令她聽到心寒，冷汗直流。

綜合媒體報導，內地浙江衢州有媽媽拍片指出，有日深夜本與3歲女兒準備睡覺，惟女兒卻一直指着房間牆壁說「孩子」。媽媽順着女兒手指方向看去，只看到牆上掛着的風景畫，卻沒有看到什麼孩子，讓她心裏發毛，沒想到追問下更嚇得冷汗直流。

據報媽媽不斷問女兒「孩子在哪裏？」、「孩子在畫上面嗎？」，想搞清楚女兒所指的「孩子」是什麼及在哪裏，但女兒只是一直指着畫的方向，說話也不清楚，她始終不知道「孩子」真面目，情況十分詭異。

媽媽指出，風景畫是朋友送贈，已掛在家裏多年。（網上圖片）
媽媽指出，風景畫是朋友送贈，已掛在家裏多年。（網上圖片）

媽媽指出，風景畫是朋友送贈，已掛在家裏多年，惟女兒的反應令她不安，明言如情況持續，可能要把畫丟掉。

事件引來熱議，有網友直呼恐怖，「細思極恐」，但也有網友估計可能女兒看到自己倒影才會說「孩子」，認為無須恐慌，「我女兒小時候每次都指壁虎說BiBi。不代表什麼」、「可能孩子看到的是自己的倒影」、「我孩子還指着我肚子說：baby…」、「可能是發音不太標準」。

延伸閱讀：

極恐怖！8歲女深夜喊「房裏有人」是噩夢？母看CCTV揭極驚悚真相

12歲女童畫出「詭異綠衣男」　機警老師識破恐怖真相報警救一命

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

22歲女按摩後「四肢抽搐2小時」腦梗死 醫警告：這部位別亂按

據《寧波晚報》10月28日報導，寧波一22歲女子在按摩兩天後，突然四肢抽搐2小時，頭顱磁共振提示左側小腦、腦幹急性腦梗死。

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」 媽冷汗直流

據報導，內地浙江衢州一家庭發生了詭異事件，有媽媽透露其3歲女兒於深夜時分，突然指着房間牆壁上的風景畫，並一直說着「孩子」，但媽媽順着女兒手指去看，眼前沒有孩子，畫上都沒見到孩子，沒想到追問之下，女兒的反應令她聽到心寒，冷汗直流。

女客打賞1.10元人民幣以為求救 外送員報警鬧烏龍「擔心安危，不後悔」

中國大陸安徽一名外送小哥因獲女客打賞1.1元（約新台幣4.86元），以為是她遇到危險的暗示，隨撥打110報警，民警來了才發現是一場烏龍，經媒體報導後登...

她被餵百草枯…百萬換肺逃死 吃飯吞嚥仍困難

去年12月遭姊夫投毒「百草枯」的女孩萌萌，換肺後目前身體逐漸好轉，其嬸嬸更新朋友圈，公布了女孩的近況。萌萌的父親也透露，...

2歲識字、3歲上學 13歲神童考進深圳中大

還記得深圳那位2歲認識3000個漢字、3歲上小學、6歲登上央視舞台、7歲上初中、10歲讀高中的「神童」李之城嗎？今年他已...

他天天點餐送網戀女卻「被轉賣」 結局神反轉

很多年輕男女都會使用網路交友，其中也有不少人被詐騙。有中國網友近期分享與網戀女子的互動，對方經常要求他點外送，每次原PO都心甘情願付錢，未料女子食量越來越大，還暗示他送iPhone 14，令他起疑，後續網戀女再私訊他時，才發現對方子竟然用人民幣200元（新台幣約885元），將他賣了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。