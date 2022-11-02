細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」 媽冷汗直流

半夜看到這種情境，很難不嚇到一身冷汗！據報導，內地浙江衢州一家庭發生了詭異事件，有媽媽透露其3歲女兒於深夜時分，突然指着房間牆壁上的風景畫，並一直說着「孩子」，但媽媽順着女兒手指去看，眼前沒有孩子，畫上都沒見到孩子，沒想到追問之下，女兒的反應令她聽到心寒，冷汗直流。

綜合媒體報導，內地浙江衢州有媽媽拍片指出，有日深夜本與3歲女兒準備睡覺，惟女兒卻一直指着房間牆壁說「孩子」。媽媽順着女兒手指方向看去，只看到牆上掛着的風景畫，卻沒有看到什麼孩子，讓她心裏發毛，沒想到追問下更嚇得冷汗直流。

據報媽媽不斷問女兒「孩子在哪裏？」、「孩子在畫上面嗎？」，想搞清楚女兒所指的「孩子」是什麼及在哪裏，但女兒只是一直指着畫的方向，說話也不清楚，她始終不知道「孩子」真面目，情況十分詭異。

媽媽指出，風景畫是朋友送贈，已掛在家裏多年。（網上圖片）

媽媽指出，風景畫是朋友送贈，已掛在家裏多年，惟女兒的反應令她不安，明言如情況持續，可能要把畫丟掉。

事件引來熱議，有網友直呼恐怖，「細思極恐」，但也有網友估計可能女兒看到自己倒影才會說「孩子」，認為無須恐慌，「我女兒小時候每次都指壁虎說BiBi。不代表什麼」、「可能孩子看到的是自己的倒影」、「我孩子還指着我肚子說：baby…」、「可能是發音不太標準」。

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文章授權轉載自《香港01》