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22歲女按摩後「四肢抽搐2小時」腦梗死 醫警告：這部位別亂按

香港01／ 撰文：許祺安
浙江22歲女生突然腦梗死，所幸經救治後成功康復。(寧波晚報)
浙江22歲女生突然腦梗死，所幸經救治後成功康復。(寧波晚報)

據《寧波晚報》10月28日報導，寧波一22歲女子在按摩兩天後，突然四肢抽搐2小時，頭顱磁共振提示左側小腦、腦幹急性腦梗死。

送院治療後，醫生發現患者急性大面積腦梗死，言語不清，左邊手腳沒有力氣，根本抬不起來。經過醫院及時救治和一週的後續內科治療後，患者得以康復出院。醫生推測發病可能與按摩有關。

報導指出，22歲女子在按摩後兩天突發腦梗（缺血性腦卒中，又稱缺血性腦中風），當她被推進浙江省寧波市北侖區人民醫院時，醫生看到她時感到十分意外，因為該女子身材纖細且年紀很輕，卻急性大面積腦梗死，言語不清，左邊手腳沒有力氣，根本抬不起來

醫生指出，根據頸部血管CT的檢查結果，患者右側椎動脈重度狹窄，左側椎動脈閉塞，「22歲的血管狀態竟會和70歲老人差不多」。經過一週的後續內科治療後，患者得以康復出院。醫生推測，發病原因可能與該女子前兩天做過頸部按摩有關。

浙江寧波市北侖區人民醫院神經內科主治醫師倪華夫指出，人的血管就像毛竹一樣，「有一層內膜，尤其是椎動脈極易受到頭頸部異常活動或外力的作用而損傷，可出現內膜撕脫剝離、血管壁間血腫，堵塞管腔甚至血栓脫落，導致腦梗死。」

他指出，症狀輕則頭暈，影響肢體活動和語言功能，重則昏迷不醒危及生命。據統計，10%到20%的中青年卒中（中風）為椎動脈夾層所致。

2021年，深圳電視台報導一名男子到上海出差時，由於脖子痠痛便在當地進行頸部按摩，然而後來卻時常感覺暈眩想吐，就醫發現自己不是普通頭暈，小腦出現明顯缺血，竟然是因為按摩導致腦梗塞，若嚴重一點可能會癱瘓甚至死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

按摩 腦中風

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