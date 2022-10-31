浙江高校竟買1架飛機當「教具」 未組裝完就成網紅

中國大陸浙江台州學院的校園內近日出現一架完整的商務飛機，作為校方的新教具。該架飛機一到達台州學院後，馬上引起師生們的關注，紛紛前來拍照合影，還未組裝完成就成了校園裡的「網紅」。

溫州商報報導，智能製造（航空工程）學院院長張永炬表示，「無人機」專業的學生畢業後可從事無人機飛行操作、設計、生產製造、維修維護、系統管理、技術指導、教育培訓等崗位工作，可為台州地方經濟發展提供人才助力，「學生不但要了解『無人機』，還要了解『有人機』，了解飛行器，所以我們就想著給學生買一架真飛機。」

2019年，台州學院將專業與地方培育的航空產業對接，在全省首開「無人駕駛航空器系統工程」專業。張永炬說，打算將飛機外部用於形象展示，航空發動機等關鍵部件則用於學生實訓實踐教學。另外，也為相關專業老師的航空方面研究作參考。

台州學院採購的這架飛機從大洋彼岸而來。智能製造（航空工程）學院老師李勳介紹，「飛機經拆分為三部分，分三個集裝箱，於9月2日發船，9月22日到達上海港口。再經陸運，於9月30日運抵學校。」

飛機運到學校後，由專業技術人員進行結構組裝，主體組裝已完成。發動機和輔助動力裝置則作為教學設備用於日常教學。李勳說，「結構組裝大概要20個工作日，接下來要進行翼面調整、表面噴塗、內部原有照明系統改造等，估計全部弄好要到11月中。」

校園裡出現飛機，不少學生也前來打卡，「第一次這麼近距離看到真實的飛機，拍個照留念一下。」不僅學生覺得新奇，校外來往的人們也很好奇。「前幾天經過時隔著圍欄就看到了，我們今天剛好來學校幹活，就特地過來看看。」當天，在學校內幹活的幾名園藝工人也拿起手機對著飛機拍了起來。

駕駛艙。（取材自溫州商報）