他天天點餐送網戀女卻「被轉賣」 結局神反轉

很多年輕男女都會使用網路交友，其中也有不少人被詐騙。有中國網友近期分享與網戀女子的互動，對方經常要求他點外送，每次原PO都心甘情願付錢，未料女子食量越來越大，還暗示他送iPhone 14，令他起疑，後續網戀女再私訊他時，才發現對方子竟然用人民幣200元（新台幣約885元），將他賣了。

原PO在中國論壇「重慶購物狂」分享，他表示，他與網戀女子是打遊戲認識的，對方聲音很甜，也經常找他連線，就連自拍也很可愛，但玩遊戲時卻容易肚子餓，常常要求他點外送，一開始他也沒有不開心，但後來發現對方點外送次數越來越多，有時甚至指定餐點，一天點很多次，他開始察覺不對勁。

原PO表示，他開始覺得自己像服務員，但還是告訴對方，只要叫他哥哥，並說上一聲謝謝或給愛心，下次想吃什麼都可以，未料對方卻開始得寸進尺，要求他買一台iPhone 14。原PO這時也做好將對方列入黑名單的準備，未料劇情卻急轉。

原PO某日再收到網戀女子的訊息，卻發現對方早已將帳號賣掉，買家甚至提醒原PO「現在即時止損也不晚，我就是讓你知道這個事，以後別在網上給人花錢了」，原PO後續也在二手網站發現網戀女的商品資訊，只見上面寫道「轉讓網戀對象，可享受無償外賣和茶點服務」。

原PO後續心死透露，他不知道帳號被轉手過幾次，因為買家不斷安慰他，他也產生極大好感，趁機向對方告白，並私訊對方「想為你付出」，未料買家直接回「我們不可能」，她更稱「我是學佛的居士」、「我買你就是為了放生而已，積功德，我還買了一些小動物和小昆蟲放生」。