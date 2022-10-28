快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

瀋陽小區擺滿過冬蔬菜極壯觀 新加坡魚尾獅到東北亦要換造型

香港01／ 孫聖然
遼寧瀋陽一小區的噴泉池內，擺滿了過冬囤積的白菜。（白鹿視頻）
遼寧瀋陽一小區的噴泉池內，擺滿了過冬囤積的白菜。（白鹿視頻）

作為新加坡的代表及象徵，提到魚尾獅大部分人都會想到坐落在濱海灣的那座噴水雕像，殊不知在遙距新加坡逾5000公里的遼寧瀋陽亦有魚尾獅雕像，不過與噴水造型不同的是，這座魚尾獅的造型則是「捧菜」。

近日，在遼寧瀋陽一小區的噴泉池內，竟被擺滿了物業公司囤積的白菜，場面極為壯觀，而就連池中的魚尾獅雕像上亦被擺上幾棵白菜，造型十分搞笑。

該小區居民郝女士介紹，東北人很喜歡囤積白菜，最近也剛好到了季節，自己雖從小到大見過很多囤積白菜的場面，但如此壯觀的還是第一次。

據了解，受天氣寒冷乾燥影響，東北地區冬季的新鮮蔬菜價格會隨之增加，故不少老一輩東北人甚至北方人都會有「囤菜」的習慣並沿襲至今，所謂「囤菜」即是入秋後購買並囤積大量蔬菜用以過冬。

相關話題還在微博引發熱議：

「新加坡的獅子到東北也得囤秋菜」。

「我永遠愛東北，浪漫與煙火氣並存」。

「獅子：別人是噴水我是噴白菜」。

「真的到了這個季節，到處都是賣白菜大蔥的」。

「我姨剛給我打電話聊天，說她昨天買了500斤白菜，在我們那兒很正常的」。

延伸閱讀：

大陸兒歌稱李白、蘇軾「和我做核酸」　惹批戲謔後下架

廣州女大生被墮樓輕生男子砸中致癱　網民怒斥：自己走了何必造孽

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

瀋陽小區擺滿過冬蔬菜極壯觀 新加坡魚尾獅到東北亦要換造型

作為新加坡的代表及象徵，提到魚尾獅大部分人都會想到坐落在濱海灣的那座噴水雕像，殊不知在遙距新加坡逾5000公里的遼寧瀋陽亦有魚尾獅雕像，不過與噴水造型不同的是，這座魚尾獅的造型則是「捧菜」。

瀋陽1公園菊花任搬？老人推輪椅瘋搶 「花都糟踐完了」

有網友爆料稱遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家裡搬。視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，「聽說菊花隨便...

大陸吉林民宿浴缸竟是透明底 上下樓梯一覽無遺 商家回應是特色

哇，浸浴被別人看光光，「真係紅都臉晒」！吉林延邊有女子周二（10月25日）與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的，於1樓上下樓梯時可對浴缸內的情況一覽無遺，兩人立即拍下影片放上網，驚呼「不全漏了嗎？全曝光了」。該間民宿員工接受內地媒體訪問時指出，兩人入住的是主打情侶的房型，民宿是獨門獨戶，不會涉及私隱泄露的問題。

長腳蟹藏「豆腐腦」？港男大呼好鹹 專家這麼解釋

買螃蟹送豆腐腦？香港男子於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟后打開蟹蓋發現，內裏依附著一大片白色流質物體，他形容味道十分鹹。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是

女記錄堅持286天10點睡覺 臉部出現大變化！網民直呼「回春」

早睡早起或按時作息被認為是健康的生活習慣，惟大多數當代年輕人受多種因素影響無法堅持。近日，廣東廣州一名女子發布自己連續286天堅持夜晚10點睡覺的影像記錄，顯示面部出現明顯變化，不少網民亦直呼「簡直大回春」。

少女凌晨蹲馬路痛哭...路過大媽得知原因做1件事 結局超感動

中國大陸杭州拱墅區杭氧街近日發生了動人一幕，一名約20歲的年輕女子蹲在路旁無助大哭，期間有一位大媽上前慰問，知道女子的心酸遭遇後，便拿出100人民幣（約新台幣448元）塞到女子手中鼓勵對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。