瀋陽小區擺滿過冬蔬菜極壯觀 新加坡魚尾獅到東北亦要換造型
作為新加坡的代表及象徵，提到魚尾獅大部分人都會想到坐落在濱海灣的那座噴水雕像，殊不知在遙距新加坡逾5000公里的遼寧瀋陽亦有魚尾獅雕像，不過與噴水造型不同的是，這座魚尾獅的造型則是「捧菜」。
近日，在遼寧瀋陽一小區的噴泉池內，竟被擺滿了物業公司囤積的白菜，場面極為壯觀，而就連池中的魚尾獅雕像上亦被擺上幾棵白菜，造型十分搞笑。
該小區居民郝女士介紹，東北人很喜歡囤積白菜，最近也剛好到了季節，自己雖從小到大見過很多囤積白菜的場面，但如此壯觀的還是第一次。
據了解，受天氣寒冷乾燥影響，東北地區冬季的新鮮蔬菜價格會隨之增加，故不少老一輩東北人甚至北方人都會有「囤菜」的習慣並沿襲至今，所謂「囤菜」即是入秋後購買並囤積大量蔬菜用以過冬。
相關話題還在微博引發熱議：
「新加坡的獅子到東北也得囤秋菜」。
「我永遠愛東北，浪漫與煙火氣並存」。
「獅子：別人是噴水我是噴白菜」。
「真的到了這個季節，到處都是賣白菜大蔥的」。
「我姨剛給我打電話聊天，說她昨天買了500斤白菜，在我們那兒很正常的」。
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文章授權轉載自《香港01》
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