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長腳蟹藏「豆腐腦」？港男大呼好鹹 專家這麼解釋
買螃蟹送豆腐腦？香港男子於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟后打開蟹蓋發現，內裏依附著一大片白色流質物體，他形容味道十分鹹。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是長腳蟹的分泌物，可以食用，「不會吃壞肚子，別怕」，不過通常不會有人吃，這種情況很常見，市民不用擔心。
該名香港男子於臉書社團「香港街市魚類海鮮研究社」發文指出，之前曾購買4斤的長腳蟹都沒發現有白色物體，還多肉結實，日前購買6斤7長腳蟹卻發現有，他詢問網友這些物體是什麼，形容「像吃到很鹹的水」。從其上載的照片可見，長腳蟹已被煮熟，但蟹蓋內有1大片狀像豆腐腦的白色流質物體。
多名網友留言稱，白色物體是蟹血，「蟹紅，豬血、鴨血同款」、「血，用來拌飯很好吃」、「甲殼類的血一般是藍色，蒸熟後是白色，最好不要吃！很濕毒，勁涼」。
香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是長腳蟹的分泌物，可以食用，「不會吃壞肚子，別怕」，不過通常不會有人吃，又說這種情況很常見，市民不用擔心。
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文章授權轉載自《香港01》
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