快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長腳蟹藏「豆腐腦」？港男大呼好鹹 專家這麼解釋

香港01／ 謝茜嘉
有港男於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟後打開蟹蓋發現，內裏依附着一大片白色流質物體。圖擷自香港街市魚類海鮮研究社
有港男於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟後打開蟹蓋發現，內裏依附着一大片白色流質物體。圖擷自香港街市魚類海鮮研究社

買螃蟹送豆腐腦？香港男子於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟后打開蟹蓋發現，內裏依附著一大片白色流質物體，他形容味道十分鹹。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是長腳蟹的分泌物，可以食用，「不會吃壞肚子，別怕」，不過通常不會有人吃，這種情況很常見，市民不用擔心。

該名香港男子於臉書社團「香港街市魚類海鮮研究社」發文指出，之前曾購買4斤的長腳蟹都沒發現有白色物體，還多肉結實，日前購買6斤7長腳蟹卻發現有，他詢問網友這些物體是什麼，形容「像吃到很鹹的水」。從其上載的照片可見，長腳蟹已被煮熟，但蟹蓋內有1大片狀像豆腐腦的白色流質物體。

多名網友留言稱，白色物體是蟹血，「蟹紅，豬血、鴨血同款」、「血，用來拌飯很好吃」、「甲殼類的血一般是藍色，蒸熟後是白色，最好不要吃！很濕毒，勁涼」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是長腳蟹的分泌物，可以食用，「不會吃壞肚子，別怕」，不過通常不會有人吃，又說這種情況很常見，市民不用擔心。

延伸閱讀：

瀬尿蝦咁大力！男子拍打卡照被擊傷手留長疤痕　專家：一下爆手

街市$100購15隻活蟹　港女想整醬油蟹益同事　網民震驚：好大仇口

文章授權轉載自《香港01》

海鮮 香港 食安

延伸閱讀

女子驚見「墓碑食譜」試做成品 一吃驚呆：好吃得要命！

不夠乾淨？他不敢用飯店熱水壺 過來人點名「這1物」更恐怖

餐廳見物品佔位要他讓位 對方回「我點兩份」網友：沒毛病

台中炒麵根本沒有「炒」？ 網笑：那叫東泉拌麵

相關新聞

大陸吉林民宿浴缸竟是透明底 上下樓梯一覽無遺 商家回應是特色

哇，浸浴被別人看光光，「真係紅都臉晒」！吉林延邊有女子周二（10月25日）與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的，於1樓上下樓梯時可對浴缸內的情況一覽無遺，兩人立即拍下影片放上網，驚呼「不全漏了嗎？全曝光了」。該間民宿員工接受內地媒體訪問時指出，兩人入住的是主打情侶的房型，民宿是獨門獨戶，不會涉及私隱泄露的問題。

瀋陽小區擺滿過冬蔬菜極壯觀 新加坡魚尾獅到東北亦要換造型

作為新加坡的代表及象徵，提到魚尾獅大部分人都會想到坐落在濱海灣的那座噴水雕像，殊不知在遙距新加坡逾5000公里的遼寧瀋陽亦有魚尾獅雕像，不過與噴水造型不同的是，這座魚尾獅的造型則是「捧菜」。

瀋陽1公園菊花任搬？老人推輪椅瘋搶 「花都糟踐完了」

有網友爆料稱遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家裡搬。視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，「聽說菊花隨便...

長腳蟹藏「豆腐腦」？港男大呼好鹹 專家這麼解釋

買螃蟹送豆腐腦？香港男子於網上發文指出，日前購買了6斤7的長腳蟹，煮熟后打開蟹蓋發現，內裏依附著一大片白色流質物體，他形容味道十分鹹。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，白色物體是

女記錄堅持286天10點睡覺 臉部出現大變化！網民直呼「回春」

早睡早起或按時作息被認為是健康的生活習慣，惟大多數當代年輕人受多種因素影響無法堅持。近日，廣東廣州一名女子發布自己連續286天堅持夜晚10點睡覺的影像記錄，顯示面部出現明顯變化，不少網民亦直呼「簡直大回春」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。