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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

加倍奉還！誤吃松鼠過冬儲糧 男子歸還栗子加送雞蛋「給牠做個伴」

香港01／ 撰文：李納德
周男放了個雞蛋，希望松鼠會孵，可以多個伴。（微博影片截圖）
周男放了個雞蛋，希望松鼠會孵，可以多個伴。（微博影片截圖）

有借有還是美德！廣東1名男子早前上山採茶果，路過見到樹洞內放有粟子，肚餓便拿2個來吃，未料網民們認為這些栗子很可能是松鼠過冬的存糧，要求他要歸還栗子。男子其後真的順應民意上山歸還栗子，更自覺地「加倍奉還」，除了栗子，還多送了花生、粟米和番薯，更有1顆雞蛋，笑言希望松鼠拿去孵，等冬天「有個伴」。

10月22日，廣東河源1名周姓男子上山摘茶果，他經過一個樹洞時，發現裏面有很多板栗，「然後肚子餓了就順手拿兩個」。他在網絡分享事件後，很多網民認為那個洞入面放的是松鼠過冬存糧，紛紛要求他將栗子歸還，免得小松鼠被偷走粟子後冬天要捱餓。

大陸媒體報道，周男見很多人「叫我把那些板栗還給牠」，決定去物歸原主，還要「加倍奉還」。片段所見，樹上有個窄小洞穴，入面放有吃過的粟米和一些栗子，周男將一大把的栗子、花生、粟米及番薯，還有1顆雞蛋放入洞內，樹洞即變得庫存充足。無端加隻蛋，周男解釋希望松鼠拿雞蛋去孵，「給牠做個伴」。

事件被網民爆讚，稱人鼠隔空有借有還「太可愛了」，「希望松鼠還記得這個洞，回去領賞」，但又笑稱「松鼠吃雞蛋嗎」、「雞蛋怎麼吃？要敲碎嗎？能給個碗嗎？」、「松鼠：有借有還，再借不難」、「會不會松鼠覺得有人味道不肯再吃」。有留言就笑指：「第一眼看成了男子誤吃松鼠，嚇我一跳！」

周男上山時見到樹洞內有栗子，便拿了點來吃。（微博影片截圖）
周男上山時見到樹洞內有栗子，便拿了點來吃。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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