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穿草！港鐵車廂驚現綠草人 小朋友萬聖節裝扮惹爆笑 網民讚有創意

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有網民於網上發文表示，乘坐港鐵時在車廂發現有名小朋友全身蓋着「綠草」，看不到臉，奇怪的裝扮引來他注目。（fb專頁「屯門友」圖片）
有網民於網上發文表示，乘坐港鐵時在車廂發現有名小朋友全身蓋着「綠草」，看不到臉，奇怪的裝扮引來他注目。（fb專頁「屯門友」圖片）

萬聖節將至，又到嘩鬼出來搞怪的時候。有網民於網上發文表示，乘坐港鐵時在車廂發現有名小朋友全身蓋着「綠草」，看不到臉，奇怪的裝扮引來他注目，他猜想是學校舉辦萬聖節活動，笑言「呢個小朋友返到學校應該會攞全場總冠軍」。帖文引起熱議，有網民笑說「名正言順著草」、「爭把狙擊槍」。

該名網民將照片投稿至fb專頁「屯門友」，乍看還以為港鐵車廂內放了1堆草，不過仔細一看可見到地上有鞋，所以其實是名小朋友將「綠草」覆蓋全身，連頭也不放過，讓人看不到樣子。有網民猜想是萬聖節裝扮，指出小朋友應該是模仿軍人，穿用作於森林偽裝的吉利服（Ghillie suit），十分有創意，有網民則一眼認出與BE@RBRICK（暴力熊）「撞衫」。

網民笑言，「你肯定佢真係一個小朋友？」、「好專業喎，真正軍人迷彩」、「辛苦了，空投不容易搶」、「食雞裝」、「佢有一個玩wargame老竇」、「《一拳超人》入面隻海帶怪人？」、「行入森林一定找不到他」。有網民擔心「他其實看不看到路嗎？」、「穿得這麼辛苦了個小孩，裡面冒了汗」。

有網民一眼認出小朋友與BE@RBRICK（暴力熊）「撞衫」。（「carousell」網站圖片）
有網民一眼認出小朋友與BE@RBRICK（暴力熊）「撞衫」。（「carousell」網站圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

萬聖節 車廂 港鐵 軍人

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