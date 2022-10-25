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4星級飯店地氈暗藏生鏽鐵釘！旅客受傷流血 竟反怪事主？

香港01／ 撰文：亦然 YIRAN
港女仔細查看後竟發現在地氈上有兩顆疑似生鏽鐵釘。（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）
港女仔細查看後竟發現在地氈上有兩顆疑似生鏽鐵釘。（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

自疫情爆發後，本地Staycation大行其道，周末去酒店來個小旅行度假，成為了港人的熱門活動。不過原本以為可以放鬆的環境，最後竟導致流血事件？近日一名港女在Facebook上表示，銅鑼灣一間4星級酒店的房間地氈，竟暗藏生鏽鐵釘，令她意外受傷流血，但酒店方的回覆卻是令網民一致氣爆！

該位港女在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上發帖，指自己偕男友入住銅鑼灣一間4星級酒店，誰料她在進入廁所前，竟在廁所門外的地氈上踩到異物，使她的腳大拇指瞬間流血，仔細查看地氈後，竟發現在地氈上有兩顆疑似生鏽鐵釘，令港女大感震驚。

港女在意外後立即聯絡大堂經理，但經理回覆指「安裝地毯時已經是這樣，所以就是這樣」、「給了拖鞋客人，照計應該不會受傷」，置身事外式的回應惹怒女事主及一眾網民。雖然事後酒店提供消毒藥水及膠布，以及延遲退房服務，但就被港女拒絕並明言「不會想再逗留了」，除此之外她認為酒店的解釋「真有點不合理」、「雖然價錢真便宜，但是也不應該是這樣吧是不是？」

網民看帖後籲事主即時前往醫院檢查及打破傷風針，因為生鏽鐵釘入肉隨時可大可小！不少網民都怒轟酒店不負責任，「雖然我進房門會馬上找拖鞋穿，但他也沒有X理由瀨你赤腳」、「酒店的責任要確保裡面設施是對客人安全」、「穿不穿拖鞋是客人決定！」，港女也指出酒店提供的拖鞋是普通的紙拖鞋，保護性有限。

後來港女以電郵方式向酒店投訴，獲得官方再次致歉並承諾會即時檢討問題及即時作出改善，以防止下次有同類事件再度發生，另外也提出了補償方案，當下次事主再來臨酒店居住時，酒店會提供免費Upgrade至「Deluxe Suite Room」，但港女批評回覆官腔。

16:30 記者已就事件向事主及酒店查詢，酒店回覆指管理層已知悉事件並已呈報向保險公司作後續處理，有關當中任何細節，酒店並不方便再作出任何回應。

19:03 事主回覆HK01，表示另一位大堂經理致電回覆她，稱酒店可以提供醫療費用，另外下次入住可免費升級。事主最後希望提醒大家小心，以免同樣事情再發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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