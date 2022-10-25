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情侶同居女友媽狂塞自家電器雜物 他怒：當我家是倉庫？

香港01／ 撰文/鮑斯曼
網友近日在討論區發文，指自己最近與女友搬出來住，而女友媽似乎很擔心他們不夠傢俱，於是便送了焗爐、櫃子、電視機台，甚至梳化給他們。示意圖/ingimage
網友近日在討論區發文，指自己最近與女友搬出來住，而女友媽似乎很擔心他們不夠傢俱，於是便送了焗爐、櫃子、電視機台，甚至梳化給他們。示意圖/ingimage

香港地方狹窄，與另一半搬出來住就是為了有更多空間，但有時卻事與願違。有港男近日在討論區發文，指自己最近與女友搬出來住，而女友媽媽似乎很擔心他們不夠傢俱，於是便狂送了焗爐、櫃子、電視機台，甚至梳化都塞給他們。

但原po認為這些都是女友媽媽「在家好少用……但又不想扔的東西」，於是才放到他們家中，有需要時就來取用，用完又塞回來，令他煩惱不已，貼文引起熱議，有網友勸樓主不要與老人家計較，但也有人認為樓主應該拒絕，以免對方得寸進尺。

該男生以「女朋友媽媽當我家是迷你倉庫？」為題於討論區上發文，指自己剛與女友搬出來住，所以家中沒有太多傢俱，而女友媽媽似乎很為此擔心，「他給帶好多傢俱過來」。原Po形容「一開始好像好人這樣，說他有傢俱可以借給我們用」，相關傢俱風格與原po他們所想的有點出入，但仍願意接受。

原Po提到，後來他們買了沙發，女友媽媽看見即表示：「你們張沙發這樣太小，能坐呀？我借張給你啦！」然而，該張沙發雖然夠大，卻是木製的，「坐得一的都不舒服」。原Po續指，女友媽媽其後更自行叫送貨公司將風扇、焗爐等家電送到他們家中，有次對方表示要用焗爐，「他說話要上來搬焗爐回去用一會兒，晚點再放上來」，種種行徑令他大感無奈。

原Po不禁認為是女友媽媽實際上很少用到這些家俱，「所以就將他不太用又不想扔的東西放在我們家先」。他更說：「他（女友媽媽）口講得好聽話借給你用，但實際就是當了我家是迷你倉！」

貼文引發熱議，有人認為這是「老人家一番好意」。也有網友認為原po應該拒絕，以免對方得寸進尺，指「老人家可能會說放了層樓，搬過去和你們一起住」。另有網友獻計，建議樓主分手或鬧分手，又或者是由女朋友出面拒絕再接收雜物。

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文章授權轉載自《香港01》

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