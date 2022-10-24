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青島女教師出數學考卷答案全是「A」 網民：學生做到懷疑人生

香港01／ 陳進安
女教師出數學考卷，答案竟全是「A」。圖／擷自抖音：人民網
女教師出數學考卷，答案竟全是「A」。圖／擷自抖音：人民網

選擇題是試卷題目中常見的一種類型，而山東青島一名90後女教師，近日就把給學生出的試卷中的選擇題答案全部設置為「A」選項，引發網絡熱議。對此，該教師解釋，其目的是想鍛煉一下學生們的心理質素；網民則調侃道「你倒是改試卷方便了」。

上周四（20日），該女教師曬出給學生的試卷，顯示她把選擇題答案全部設置為「A」選項。試卷前兩頁一共29道題目，沒有其他選項。這下，諸如「如果遇到不會做的題，那就選C」的蒙答案老套路就不再適用了。

有網民認為，孩子們看著做出來的答案，可能會自我懷疑，還有人調侃道「學霸不敢寫，學渣不敢抄」，更有網民支招稱應該升級難度，把其中一個設置成不是A，「全A還是不太嚴謹。如果連續4-5個A，再出現一個B或C，最後又回到A，多好的學生都會懷疑自己」。

該教師解釋，其實她的目的不是故意整蠱學生。只是想鍛煉一下他們的心理素質，培養一下信心。而孩子們做的五花八門，結局挺意外的。

其他網民怎麼看：

我看你是想方便閱卷

這事只能玩一次

確實一直A會做到懷疑人生

看看自己夠不夠自信

以前我們考試，有同學看出了選項規律，直接都對了

高中時候碰到過類似情況，老師出的題幾乎全選B，緊張的我檢查了一遍又一遍

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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