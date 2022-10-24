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聽爸怨一句「電腦垃圾多」 2歲女童貼心水洗4萬塊Macbook

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名2歲女童聽到爸爸抱怨「電腦垃圾真多」，就貼心地幫忙把電腦拿去洗一洗，讓媽媽看了哭笑不得。 圖擷自微博
中國大陸一名2歲女童聽到爸爸抱怨「電腦垃圾真多」，就貼心地幫忙把電腦拿去洗一洗，讓媽媽看了哭笑不得。 圖擷自微博

中國大陸一名2歲女童無意間聽到爸爸抱怨「電腦垃圾真多」，竟趁父母一不注意，貼心地把爸爸的筆記型電腦放進加入沐浴乳的水中「物理清潔」一番，讓人看了哭笑不得。

據陸媒《未來網》報導，上週四（20）日，中國大陸山東省濟寧市一位爸爸與妻女共享早餐時，無意間透露他的Macbook裡「垃圾」很多，言下之意是指電腦裡儲放許多用不到的檔案或軟體等，這可能使Macbook運轉速度變慢甚至卡頓；未料，2歲大的女兒聽了就幫忙把爸爸的Macbook拿去清洗。

在父母忙碌、無暇顧及的時候，女兒貼心地把沐浴乳加入水中，再把爸爸的Macbook放入水裡「想把電腦洗乾淨」，媽媽見狀趕緊把電腦救了起來，但電腦上早已沾滿泡沫，也被水浸透了，等於徹底報銷。

女童爸爸事後受訪表示，當天下班回到家才知Macbook被女兒用水洗壞了，這台Macbook是3年前花9千多人民幣（近4萬台幣）買的。

直擊「命案現場」的媽媽又好氣又好笑，直呼「（女兒）終於會幫爸爸幹活了」，網友們看了也被逗笑了，紛紛留言「清理得夠乾淨！」、「到底是貼心小棉襖還是漏風小棉襖？」、「多懂事的女兒啊～應該知足」，這段故事也釣出網友分享心酸故事，「我女兒把手機扔進水盆裡游泳，還放著數鴨子玩具」、「讓我想起兒子幫爸爸洗車⋯用鋼絲球」。

親子 MacBook

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