新娘「歸寧宴」突消失！真相曝光 夫嘆：她只是抽空結了婚

婚禮對新人來說是人生一件大事！不過在中國大陸卻出現了一場特別的喜事，近日在山東青島的一位新娘紅了，因為她「歸寧宴」時，穿著精美的禮服卻躲在房間裡，新郎事後也連忙解釋，其實新娘職業是一位老師，為了替學生上課，所以沒有請婚假，「可說是抽空結了個婚」。

綜合陸媒報導，新娘閨蜜牛小姐表示，新娘在20日舉辦歸寧宴，但並沒有舉辦大型儀式，只有邀請少量的親朋好友，就當大家都在忙裡忙外的時候，發現主角「新娘」不見人影，她推開門才發現，新娘獨自在房間幫學生線上上課，筆電就擺在床上，旁邊放著課本，模樣相當認真。

床旁邊就放著寫有囍字的禮盒，新娘當然也穿著精美的旗袍和紅色高跟鞋，牛小姐說「看到那一刻感覺很反差，身穿著禮服蹲在地上上課，也很佩服她的敬業，人生重要的日子也不忘記幫學生上課」。

新娘在歸寧宴上仍認真的替學生們上課。 圖／翻攝影片

事後王姓新郎也解釋，妻子是小學一年級的老師，由於一年級的學生年齡較小，她已經和學生們熟悉了，上課效果會比其他老師更好一點，此外，不能讓孩子們看螢幕太久，所以會結合實體和線上幫助學生學習，加上因為由於剛開學不久，怕耽誤孩子課程，因此沒有請婚假。

對此，王姓新郎也笑說，「她就是抽空結了個婚」，歸寧宴來的親戚本來想跟新娘合影，結果也沒見到人，新郎說，在回娘家的車上，妻子也一直在備課，至於和親戚的合影，則打算之後有機會再補上。網友看了也直誇，「這是一個負責任的老師，感動」、「上課期間順便結個婚」、「很敬業」。