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51歲美魔女準婆婆被錯認是新娘…逆天顏值驚艷網友 保養秘訣曝光

香港01／ 撰文：卡洛兒
從影片可見，梳著空氣瀏海的新郎媽媽站在酒店大廳門口迎賓，被賓客們誤以為是新娘。 （影片截圖）
從影片可見，梳著空氣瀏海的新郎媽媽站在酒店大廳門口迎賓，被賓客們誤以為是新娘。 （影片截圖）

有一位「美魔女」婆婆，是要迫死新抱嗎？大陸1名女子出席友人的婚禮時，竟把51歲的準婆婆誤認為是新娘，影片曝光後亦令不少網友都驚呼婆婆擁有「逆天顏值」，更指絕對是搶了新娘的風頭呢，而這任新任婆婆更自爆保養秘訣。

大陸網路近流傳1段影片，只見酒店大廳門口站著1名穿紅色的連身裙、梳著空氣瀏海的女子正在迎賓，但湊近一看卻發現，女子胸花寫著「母親」兩字，原來面前這位看起來十分年輕的女子竟然是新郎媽媽。原PO發文稱，要不是新娘穿著婚紗出來，「我還以為她（新郎媽媽）就是新娘」。

影片引起網上熱議，網友紛紛留言驚嘆準婆婆的顏值太驚豔，「簡直是逆天的完美」、「婆婆可真是一個凍齡美人，而且結婚很早」、「這婆婆年輕也得是校花級別的」。對此新娘也大方自豪地回應「這是我婆婆」。不過有網友則酸爆留言，認為一切都只是美顏鏡頭下的假象，又指「有些地方早生孩子，當婆婆其實也就30多40歲」。

婆婆楊女士事後接受傳媒訪問，大方分享保養心得，稱自己今年51歲了，作為農村人沒有什麼保養方法，平時大概1至2個月去美容院1次，一直保持心態就是秘訣，「有事不往心裡去」。

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文章授權轉載自《香港01》

婚禮 婆婆

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