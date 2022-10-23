私家車違停留字條「警察先生…」盼勿抄牌 網民看內容爆笑：抄硬

把車停泊在路邊隨時會被抄牌，有車主就想出「奇招」，在車頭夾紙條寫上「13字」向警察道歉，希望藉此避過抄牌。網民看過字條內容後爆笑，直指「99%抄硬」。

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，留言「咁樣過唔過到骨」。相片見到，車主於私家車車頭擋風玻璃位置，以水撥夾着一張字條，寫上「警察先生對不起，壞車等待修理」。

字條內容引起網民熱議，笑言「99%炒硬」，「個個整張話壞，也可以亂泊」、「諗多咗喇你」、「人不在車，死硬」、「壞了拖走囉」、「最簡單調返轉個身份諗，你係警察見到呢份嘢你會唔會抄佢牌？」。

也有網民分享自己經歷，「試過真是壞車，照抄」、「我有次壞車。（警察）陪我等拖車」。

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文章授權轉載自《香港01》