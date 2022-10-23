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尷尬婚禮！男子結婚擺幾十桌 僅數人到賀極冷清

香港01／ 撰文／布萊恩
湖北1名農村男子結婚擺了幾十圍酒席，沒想到最終只有數人到賀，場面十分冷清。（網上圖片）
湖北1名農村男子結婚擺了幾十圍酒席，沒想到最終只有數人到賀，場面十分冷清。（網上圖片）

結婚少不了大排筵席邀請親朋好友參加，但如果遇到這情況，實在太尷尬了！大陸近日熱傳湖北1名農村男子結婚，預備好幾十圍酒席，沒想到最終只有數人到場恭賀，場面十分冷清。親友缺席原因引來網民熱議，包括農村多人出外打工沒回家、賀禮人情金額太高等，也有人質疑是否主人家平日待人處事態度有問題。

大陸媒體報道，湖北1名農家男子結婚，家人隆重其事，提前數日就開始忙着準備，把院子打掃乾淨，還借來了數百張凳及數十張餐桌，打算擺數十圍酒席大宴親朋。詎料世事不似預期，結婚當日出現了尷尬畫面 ── 等到開席時只有數名村民到場，「看起來不到10個人」，連特地邀請的賓客也遲遲沒有現身。

看着冷冷清清的會場，對比主人家認真擺放的桌椅，加上滿枱的食物，令人百感交集，拍攝者更留言：「這應該是最尷尬的酒席了，即使酒菜擺滿了桌子，也沒有前來赴宴。」

相片引來網民熱議，親友缺席原因引來網民熱議，有人認為是正常情況，因農村多人出外打工，可能趕及不及回來赴宴，也有人估計是賀禮人情金額太高，普通人家難以負擔，以致沒人前來。

另有網民質疑是否主人家自己有問題，「要麼就是平時別人有事不走動，要麼就是自己做人有問題」。

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文章授權轉載自《香港01》

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