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魚肉佔位？灣仔道大魚離奇橫躺馬路 後車司機現身交代爆笑結局

香港01／ 卡洛兒
網上流傳一張有趣的照片，只見灣仔街市附近有條逾兩呎長的大魚橫躺在路邊，前後都有車停泊，有人笑言「邊個用條魚嚟霸位」。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）
網上流傳一張有趣的照片，只見灣仔街市附近有條逾兩呎長的大魚橫躺在路邊，前後都有車停泊，有人笑言「邊個用條魚嚟霸位」。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

「是誰留條魚啊？」網上流傳一張有趣的照片，只見香港灣仔街市附近有條逾兩尺長的大魚橫躺在路邊，前後都有車停泊，有人笑言「是誰用條魚霸位」，亦有人估計是魚檔收貨時不小心遺留在地上。有自稱是後車司機的網民現身留言，交代大魚的結局，他指魚檔很快已派人將魚拖回店內，大魚的奇妙旅程就此終結。

有網民日前在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載1張照片，灣仔道1間海鮮檔外有魚橫躺在馬路上，目測有兩呎長，與前後兩部私家車保持安全的停泊距離。

照片引起網民爆笑，有人認出是龍躉，問是否「霸位新招」，「魚肉霸位？」、「霸到乾晒身都未霸到車位，陰公」、「等位等到變咗鹹魚」、「違泊醒張牛肉乾畀佢先」；亦有網民懷疑是1宗交通意外，「一架私家車撞到一條魚，司機事後不顧而去」、「捱唔到過馬路」、「呢條魚係亂過馬路定係碰瓷呢？」。

有自稱是目擊者、後車司機的網民則留言交代事件，指照片是數天前拍攝，「魚檔轉頭已拖返條魚走」。

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文章授權轉載自《香港01》

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