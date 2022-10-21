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私家車違停 車頭留字條盼勿抄牌 網民看內容爆笑：99%抄硬

香港01／ 撰文：布萊恩
車頭夾紙條寫上「13字」向警察道歉，希望藉此避過抄牌。
車頭夾紙條寫上「13字」向警察道歉，希望藉此避過抄牌。

把車停泊在路邊隨時會被抄牌，有車主就想出「奇招」，在車頭夾紙條寫上「13字」向警察道歉，希望藉此避過抄牌。網民看過字條內容後爆笑，直指「99%抄硬」。

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，留言「這樣過不過到骨頭」。相片見到，車主於私家車車頭擋風玻璃位置，以水撥夾着一張字條，寫上「警察先生，對不起壞，車等待修理」。

字條內容引起網民熱議，笑言「99%炒硬」，「每個整張東西說壞，就可以亂泊」、「想多了你」、「人不在車，死硬」、「壞咪拖走囉」、「最簡單調回來轉個身份想，你是員警看見這份東西你會不會抄他牌？」。

也有網民分享自己經歷，「試過真係壞車，照抄」、「我有次壞車。（警察）企係度陪我等拖車」。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 車主 紙條 香港 恐嚇

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