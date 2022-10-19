男子拎瀬尿蝦拍照打卡 慘遭擊傷手留長疤痕 專家：有「一下爆手」的威力

瀨尿蝦好吃卻很危險！有網民近日在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，分享1張證明「瀬尿蝦殺傷力不容忽視」的照片，只見他的左手掌被瀨尿蝦一擊割出深長傷口，要到醫院縫針，而該瀨尿蝦幾乎有砧板長，雙鉗呈鐮刀狀，事件引起網民關注食瀨尿蝦的安全問題。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華回覆《香港01》，圖中為斑馬瀨尿蝦，雙臂彈出一擊威力驚人，「一彈到就流血不止」，即使行內人也會戴上厚手套才碰，建議別落手。而香港街市魚類海鮮研究社社長就教路，任何瀨尿蝦都有「一下爆手」的威力，千萬別正面觸摸，市民購買後可以先放入雪櫃雪凍，「凍下沒那麼生猛」。

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，圖片顯示他購買了和前臂一樣長的斑馬瀨尿蝦，瀨尿蝦一對「刀鋒」朝上的鉗子相當嚇人。另一圖片見到樓主的左手有一條打斜劏過手掌的傷口，充滿了縫線，寫道「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次」，他說戴開蠔手套都無用「天下武功，唯快不破」，承認自己是「抓住想拍張照片」才出事。

傷口照片嚇倒不少網民，表示，「細個玩瀨尿蝦都識用筷子玩」、「他一揮手就打破蜆殼，可知他的威力」、「早兩日有人提醒過放喺手影相好危險，佢身上啲刺一彈會好傷，原來真係咁危險」，又有網民一樣曾被瀨尿蝦攻擊，要縫3針再留醫一晚。正因為危險，魚檔才會將大瀨尿蝦放入水樽。樓主稱現時已經康復，感謝網友關心。

瀨尿蝦攻擊力驚人，資料顯示其鎌刀狀的雙鉗可以打碎甲殼動物的殼！香港海鮮業聯合總會主席李彩華回覆《香港01》表示，圖中是斑馬瀨尿蝦，而瀨尿蝦刺傷人事件時有發生，懶尿蝦又名螳螂蝦，牠的鉗和螳螂一樣，有很多長型尖刺，一旦被牠「彈」到會極痛及出血，雙臂彈出一擊威力之驚人，「一彈到就流血不止」，不能直接用手摸。雖然牠無毒，但萬一被傷到動脈位置「有排痛、痛好耐」，到醫院處理時可能要打消炎針。

他續稱，行內人處理瀨尿蝦一定戴厚手套，不會徒手觸碰，提醒市民在街市揀選時也不應用手，謹記「唔好落手」，買回來最好要戴上厚手套才觸摸。至於街市常見用膠樽裝斑馬瀨尿蝦，因為樽內活動空間很小，不足以讓斑馬瀨尿蝦發力打破膠樽，但主要用意是防止牠們同類相殘，斑馬瀨尿蝦打架受傷的話很快會死亡。

經常分享海產資訊的香港街市魚類海鮮研究社社長回覆《香港01》則指，街坊買瀨尿蝦後要小心處理，千萬別觸碰其正面，「見佢唔係好郁都唔好，一下爆手」。若一定要接觸，應拿住頭頸對下、前臂後方位置，如果想安全，可以先放入雪櫃雪一雪瀨尿蝦再處理，減弱並活動能力。他提醒，任何瀨尿蝦都有能力「一下爆手」，「斑馬瀨尿蝦反而冇咁生猛」，現時街市見到的泰國瀨尿蝦威力更驚人。

有網民擔心樓主被瀨尿蝦所傷會否感染食肉菌。據食安中心資料，食肉菌正名為創傷弧菌，是棲息於和暖海水及河口中的細菌，夏季在這些水域中生長的海產不難發現創傷弧菌，尤其蠔等雙殼貝類，因為以過濾方式進食，海水中的細菌在其體內積聚。創傷弧菌可由食物及傷口造成感染，故進食生或未煮熟的受感染海產人士，或處理生海產時被割傷或有外露傷口等，都有可能受感染。

食源性創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右，一般來說健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，但可偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等自行痊癒的腸胃炎症狀。至今世界各地尚未有與其有關的食源性事故報告，但這種細菌主要對長期病患者，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者有嚴重的健康威脅，可引起敗血病，甚至接受截肢手術。

由於創傷弧菌不耐寒不耐熱，將食物放在雪櫃可減少或預防細菌繁殖，徹底煮熟海產（尤其具類）可有效減低風險，如果可以應在烹煮前先去殼，好讓熱力滲透，或以攝氏100度煮到貝類張開，再多煮3至5分鐘。

香港街市魚類海鮮研究社社長稱，若要觸摸應拿着拿住圖中位置。（受訪者提供圖片）

注意事項： 1.避免進食生或未經徹底煮熟的海產。 2.處理生的海產時使用保護衣物（如手套）及蓋好傷口。 3.處理生和熟的海產之間要徹底洗淨雙手。 4.如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。如出現感染症狀（例如皮膚紅腫、疼痛的情況越來越嚴重），應立即就醫治療。

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文章授權轉載自《香港01》