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興趣消費夯 陸青年掏錢不手軟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「我每年在興趣消費上的支出約為5000元（人民幣，下同），既有聯名款的洗髮水、牙膏等生活用品，也有徽章、卡片等小型擺件，基本遵循按需購買的原則。」大陸的95後徐鑫（化名）說。

中新社報導，資料顯示，2021年中國大陸居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累計名義增長112.8%。隨著人均可支配收入不斷提高，個性化、多元化消費需求與日俱增。IP聯名、寵物周邊、潮服潮玩、香熏遊藝…「興趣消費」幾乎涵蓋所有能引起人們情感共鳴的消費品，具有迭代速度快、附加價值高、文化性強等特點。

2022年9月，艾媒諮詢針對大陸的90後、00後等一批新青年消費群體進行研究，發布了《2022年中國興趣消費趨勢洞察白皮書》。研究顯示，近兩年來，「興趣消費」已形成一定產業規模，七成以上消費者的主要消費訴求為社交需求，蘊含著社交、悅己等情感屬性的興趣消費平均月支出占比為27.6%。

在22歲的棉花娃娃收集愛好者陳盈盈眼中，興趣消費是年輕消費群體自身情緒、意識和個性的一種表達。「興趣消費只有0次和無數次。」自2019年初次購買，陳盈盈現已擁有15隻棉花娃娃。「父母認為娃娃占空間，但就像老一輩喜歡集郵、集票，收集棉花娃娃也只是我悅己的一種手段。」

得益於興趣消費的蓬勃發展，26歲的向榮還小賺了一筆。「大多數聯名款都是一次性發售，部分『入坑』較晚的玩家為收集全套周邊產品，便會從前人手上高價購買。」

以2020年《偶像夢幻祭》與日本人氣品牌主題店animate cafe進行的聯動為例，活動期間，消費者購買售價在330元左右的蛋糕，即可獲贈隨機周邊；如今想單獨收購則需要花費5000元到30000元不等。

據了解，基於興趣消費潮，年輕人的消費行為正與社交形成深度捆綁。「我喜歡盲盒，在為抽中自己屬意的盲盒而感到驚喜的同時，也會因處理重複盲盒感到困擾。」擁有247個盲盒的陳婧表示，在盲盒交換與買賣過程中，社交的產生幾乎是必然的；而與同好進行交流，無疑也增強了自身與品牌間的黏性。

社交 品牌

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