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繼瑜珈褲後港女潮穿直筒褲又挨罵 網批：屁股大又見底褲形

香港01／ 撰文／李納德
樓主上傳圖片，指香港女生穿這種直筒褲多數屁股大。（連登討論區圖片）
樓主上傳圖片，指香港女生穿這種直筒褲多數屁股大。（連登討論區圖片）

繼瑜珈褲是否該穿着出街惹起網民爭議後，近日連直筒褲都惹起網民另一場舌戰！有網民日前發文，指港女現時愛穿直筒褲多過瑜珈褲，無奈着的女生都是「Pat（屁股）好大」，還間中露出「底褲形」，並不好看。帖文即時引爆罵戰，雖有網民大讚「比儒家褲（瑜珈褲）更性感」，但屁股太顯眼時走動起來很不雅，卻引起許多女生反擊，指直筒褲天氣熱穿起來很舒服，而且有遮腳效果是「港女福音」，揶揄「鹹濕佬睇咩都鹹濕」。

近年很多女生直接穿瑜珈褲出街，經常引來爭議，最近要接受「審判」的還有直筒褲。近日有網民在連登討論區發文，問「幾時港女直筒褲多過儒家褲」，上傳多張女生穿綿質直筒褲的圖片，指香港會穿直筒褲的女生「個Pat（屁股）都好大」，而且有時會見到「底褲形」，但意外地好少人提及，「有冇人都有留意？」。

帖文引起關注，有網民糾正樓主，這類褲正確名稱應該是「寬褲」，有人大讚這種褲很性感，「樓主色啲嘢」、「我覺得依種褲比儒家褲（瑜珈褲）更性感」。由於能突顯女生臂部曲線，行在路上非常吸晴，但又慨嘆這些褲大熱後，「條街熱褲港女買少見少」，但很快變成罵戰戰場。

有留言炮轟直筒褲會令屁股太過顯眼，而且很多時會露出「底褲形」，甚至清楚見到內褲的外形、顏色、圖案及邊紋等，走動時看上去其實很不雅，「呢啲褲高妹先carry到，矮嘅話根本同男仔着oversize一樣自暴其短」。又指穿的女性多是肥人，而且下身身材很差。

許多網民大反擊，指這種褲其實是「港女福音」，可以掩蓋腳形，「好多小腿唔靚嘅港女成日着，你唔見到佢着番貼啲，都唔知有啲女係象腿」，而且對小肚腩女生也有幫助，「呢啲褲遮到肚腩，fit嘅直接露臍」、「高腰鬆身褲直程係畀啲短X腳嚟遮身材啦」。

部分女網民坦言穿直筒褲根本沒想這麼多，「焗丫嘛Ｘ30幾度」、「夏天出街熱到大髀罅濕晒，梗係要着闊褲啦」，又解釋不少女生腳有紋身，上班要穿褲遮着。而且直筒本身亦有男生着，「我係男人都着，好舒服」。認為穿直筒褲沒問題的網民反批評是有些男生意淫太多，「鹹濕佬睇咩都鹹濕」，女生穿什麼都要管，「Yoga褲又話人臭X，直筒又嫌人X，咁着乜好呀？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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