女接詐騙電話自爆帳戶餘額 騙徒嚇到不知如何回應急掛線

詐騙集團有各式各樣的騙人劇本，但竟然都會被對方一句話嚇窒而騙不下去？大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆，一時接不上話來就急急掛線了，網民都笑言「只要你沒錢，就沒人能騙到你的錢」。

根據大陸媒體報道，住在安徽蚌埠的劉姓女士昨日（12日）收到同1個詐騙電話多次來電，聲稱自己是「蚌埠市公安局」，劉女表示由第一通電話已知悉為詐騙電話，故前兩通電話都直接掛掉，到第3次來電，她就表明沒有錢，但對方仍再次打來。

劉女感到厭煩，於是接聽後就一輪嘴表示「我卡裏面就只有0.25元，你覺得可值得你騙？」，對方聽見後即被嚇窒，一時想不出字句來回應，「我…我…你你你卡裏面…」，劉女則續說「我就這麼多錢，你要覺得值得你騙，你要是覺得值得你浪費這個電話費，那你就繼續給我倆聊」，結果成功擊退騙徒。她受訪時表示，對方聽到其戶口來的餘額僅0.25元後，可能跟他預想的劇本不一樣，因而呆在當場，她又指自己常常接到詐騙電話，早已習慣了。

網民聽到劉女與騙徒的對話後都大讚精彩，並稱要學起來，「堵死了騙子的後路」、「我沒有錢就騙不到我」、「希望騙子良心發現，轉點錢給我」，笑言這只是在說事實，「怎麼餘額跟我一樣呢？」，亦有人表示騙徒或會轉而宣傳貸款。

大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》