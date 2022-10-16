快訊

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

老鼠大剌剌爬上燒臘餐廳熟食台「狂啃烤鴨」沒人管！網友直呼看吐了

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」具俊曄答案網笑噴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女接詐騙電話自爆帳戶餘額 騙徒嚇到不知如何回應急掛線

香港01／ 撰文／卡洛兒
示意圖。 圖／ingimage
示意圖。 圖／ingimage

詐騙集團有各式各樣的騙人劇本，但竟然都會被對方一句話嚇窒而騙不下去？大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆，一時接不上話來就急急掛線了，網民都笑言「只要你沒錢，就沒人能騙到你的錢」。

根據大陸媒體報道，住在安徽蚌埠的劉姓女士昨日（12日）收到同1個詐騙電話多次來電，聲稱自己是「蚌埠市公安局」，劉女表示由第一通電話已知悉為詐騙電話，故前兩通電話都直接掛掉，到第3次來電，她就表明沒有錢，但對方仍再次打來。

劉女感到厭煩，於是接聽後就一輪嘴表示「我卡裏面就只有0.25元，你覺得可值得你騙？」，對方聽見後即被嚇窒，一時想不出字句來回應，「我…我…你你你卡裏面…」，劉女則續說「我就這麼多錢，你要覺得值得你騙，你要是覺得值得你浪費這個電話費，那你就繼續給我倆聊」，結果成功擊退騙徒。她受訪時表示，對方聽到其戶口來的餘額僅0.25元後，可能跟他預想的劇本不一樣，因而呆在當場，她又指自己常常接到詐騙電話，早已習慣了。

網民聽到劉女與騙徒的對話後都大讚精彩，並稱要學起來，「堵死了騙子的後路」、「我沒有錢就騙不到我」、「希望騙子良心發現，轉點錢給我」，笑言這只是在說事實，「怎麼餘額跟我一樣呢？」，亦有人表示騙徒或會轉而宣傳貸款。

大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆。（影片截圖）
大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆。（影片截圖）

延伸閱讀：

接到詐騙電話　英國網紅機智反擊　不法之徒驚慌失措

完美中佬人設、扮同鄉、噓寒問暖　拆解「殺豬盤」騙局7大招數

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

北議員李明賢爭取機車路權 百萬網紅cheap拍片相挺連任

大陸上季GDP看增3%

運力緊追歐洲「織女星」 大陸正研製新型固體火箭

林襄哈菸挨批人設崩壞 女星不解反擊「美女的屁都粉色嗎」

相關新聞

繼瑜珈褲後港女潮穿直筒褲又挨罵 網批：屁股大又見底褲形

繼瑜珈褲是否該穿着出街惹起網民爭議後，近日連直筒褲都惹起網民另一場舌戰！有網民日前發文，指港女現時愛穿直筒褲多過瑜珈褲，無奈着的女生都是「Pat（屁股）好大」，還間中露出「底褲形」，並不好看。帖文即時引爆罵戰，雖有網民大讚「比儒家褲（瑜珈褲）更性感」，但屁股太顯眼時走動起來很不雅，卻引起許多女生反擊，指直筒褲天氣熱穿起來很舒服，而且有遮腳效果是「港女福音」，揶揄「鹹濕佬睇咩都鹹濕」。

女接詐騙電話自爆帳戶餘額 騙徒嚇到不知如何回應急掛線

詐騙集團有各式各樣的騙人劇本，但竟然都會被對方一句話嚇窒而騙不下去？大陸有女生近日接到詐騙電話，遂自行報上銀行帳戶內的餘額，結果讓騙徒驚呆，一時接不上話來就急急掛線了，網民都笑言「只要你沒錢，就沒人能騙到你的錢」。

老鼠餐廳大快朵頤「滷水鴨」忘形狂啃鴨髀 目擊者：太誇張

香港港鼠患嚴重，近日多間餐廳都發現鼠蹤，令人擔憂食物衛生問題。網上流傳1段噁心影片，只見有老鼠在食店開放式廚房內大快朵頤，進食一盆滷水鴨，其體積比鴨髀還要大，拍片者與同行者都被驚呆，有女聲高喊「咁樣都

動彈不得！女逛超市慘遭「貨物山」夾擊 網曝這樣送貨太不該

他情急下只好立即將貨物「拆件」，將原本被膠帶包為一體的「貨物山」，逐箱逐箱隨地丟掉「減重」。期間曾有人上前查看，但疑因不知有人被壓著，未有施以援手 ，「我們不知道（有人）在裡面！」

老師要求「數一萬粒米」 全家出動幫孩子卻遭網批：不懂變通

中國江西宜春一位家長周二（11日）發片爆料，指老師佈置了一份功課給孩子，內容竟是要求數一萬粒米，導致全家都要出動幫孩子一起數米，引起網路熱議。 影片顯示，為了完成這項特別的任務，全家都出動和孩子

香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

香港地寸土寸金，能有個舒適安樂窩也不容易。網上流傳1則出租貼文，顯示堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擁擠，業主更在單人床

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。