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共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

動彈不得！女逛超市慘遭「貨物山」夾擊 網曝這樣送貨太不該

香港01／ 文・凌逸德
擷自影片
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15日凌晨網路瘋傳一段發生在超市的驚險意外短片。影片翻攝監視器片段，可見一名送貨男工人拖著載有大批貨物的千斤頂車，穿過超市內的行人通道運貨。期間，該批疊至約2公尺高的「貨物山」，疑失去平衡倒塌，當場壓向站在冷凍櫃架旁的一名女顧客。影片隨即傳出，翻看片段的女子驚呼：「這樣不死可以偷笑了！」

片中可見，女事主當場被「活埋」，幾乎消失於畫面中，她被夾於貨堆與冷凍櫃架之間，動彈不得。送貨工連番嘗試要把貨物搬開，但因為貨物太重，使盡九牛二虎之力仍未成功。手足無措下，他兩度拉起千斤頂車，未料反令貨物一再傾倒壓向女事主。他情急下只好立即將貨物「拆件」，將原本被膠帶包為一體的「貨物山」，逐箱逐箱隨地丟掉「減重」。期間曾有人上前查看，但疑因不知有人被壓著，未有施以援手 ，「我們不知道（有人）在裡面！」

及至片末，女事主仍未獲救，未知最終情況。根據該監視器的日期，標示為9月21日下午約1時10分，警方及消防當日初步沒有接獲相關報案。有網友則認出該超市為香港元朗鳳翔路24小時百佳。

影片瘋傳後，隨即引起網友熱議，有人大呼恐怖。「死神來了那，很恐怖！」、「不，千斤頂這麼高一定無事」、「只有他（送貨工）一個，沒人幫忙。」也有網友認為送貨的程序有錯，且超市通道狹窄，危機四伏，「不應該連板都進超商，也不應該擺滿貨場。」

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文章授權轉載自《香港01》

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