老師要求「數一萬粒米」 全家出動幫孩子卻遭網批：不懂變通

中國江西宜春一位家長周二（11日）發片爆料，指老師佈置了一份功課給孩子，內容竟是要求數一萬粒米，導致全家都要出動幫孩子一起數米，引起網路熱議。

影片顯示，為了完成這項特別的任務，全家都出動和孩子一起在桌上認真數米，並用尺戰戰兢兢、幾粒幾粒地數。家長表示，不管老師會不會檢查，都會態度端正地完成。

事件引起網友熱議，一些人感到納悶，覺得出如此功課實在奇怪又折磨人，沒有意義，「這是在考驗學生的思維能力，或者鍛煉忍耐力，還是培養眼力呢？」。但也有不少網友為老師抱不平，認為只是孩子和家長不會變通。亦有網友表示，老師應讓學生想辦法完成，發散思維，而非這麼精確一粒粒去數。

對此，老師也表示這是想讓孩子開展思維，用一些其他的辦法去完成，如數出一定數量的米，然後去量重，通過重量再計算一萬粒米的重量，就可以完成任務。

網友點評，「這是學數學的方法嗎？」、「這家人的數學思維需要提高」、「猜測：這孩子數學成績不會好」、「你隨便給他一堆米，就說這是一萬粒米，我就不信老師會自己去數」、「老師本意大概是百粒稱重，然後逆推萬粒米出來吧？」、「用萬分之一天平取出每粒米的平均重量，稱出一萬粒，以每粒米的數量級足以掩蓋掉偏差」。

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文章授權轉載自《香港01》