香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

香港地寸土寸金，能有個舒適安樂窩也不容易。網上流傳1則出租貼文，顯示堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擁擠，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所，有網友形容像「2副棺材放在一起」，又質疑業主標價太高，「2000元都嫌太多」。

有業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發文，以每月租金4000港元出租1間位於堅尼地城的洋樓「超值」套房，聲稱家用電器齊全，並鄰近港鐵站。從照片可見，房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過，而房間的另一半則有多層吊櫃、小型書桌、風扇、電視機及膠椅。據了解，套房只有80呎，呎租為50港元 （約台幣200元），並沒有任何烹飪的空間。

房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過。圖擷自 facebook「自己物業自己放，租買免佣」社團

照片引起網友嘩然，直言套房環境惡劣，「沒有裝修又暗又小又髒，還要躺在廁所隔壁」、「煮飯吃飯的位置都沒有」、「怎樣超值？二千差不多」、「狗屋4000，可憐」，又形容住在這裡如同坐牢，「住這裡的人會有多憂鬱？」但也有人認為環境已較鳥籠屋及太空艙好。

樓主曾出租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對齊煮飯的流理台，旁邊則有淋浴間，月租3900港元。 圖擷自 臉書

有網友就翻出原PO曾出租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對齊煮飯的流理台，旁邊則有淋浴間，月租3900港元（約台幣1萬5千元），不過該則貼文顯示為「已出租」，網友都驚嘆「這間更誇張」、「可以拉著屎來炒飯」、「更神經的是，竟然有人租」。

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文章授權轉載自《香港01》