快訊

馬國女大生遭勒斃…4名家屬抵台 低頭一語不發快步離開

新竹市長「三腳督」身家曝光 最年輕高虹安擁千萬存款

香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

香港01／ 卡洛兒
堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擠迫，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所。圖擷自facebook「自己物業自己放，租買免佣」社團
堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擠迫，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所。圖擷自facebook「自己物業自己放，租買免佣」社團

香港地寸土寸金，能有個舒適安樂窩也不容易。網上流傳1則出租貼文，顯示堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擁擠，業主更在單人床旁邊加設窄長型廁所，有網友形容像「2副棺材放在一起」，又質疑業主標價太高，「2000元都嫌太多」。

有業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發文，以每月租金4000港元出租1間位於堅尼地城的洋樓「超值」套房，聲稱家用電器齊全，並鄰近港鐵站。從照片可見，房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過，而房間的另一半則有多層吊櫃、小型書桌、風扇、電視機及膠椅。據了解，套房只有80呎，呎租為50港元 （約台幣200元），並沒有任何烹飪的空間。

房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過。圖擷自facebook「自己物業自己放，租買免佣」社團
房內放置1張約兩尺至兩尺半的單人床，旁邊則有狹長型廁所，空間狹窄得只能讓1個人通過。圖擷自facebook「自己物業自己放，租買免佣」社團

照片引起網友嘩然，直言套房環境惡劣，「沒有裝修又暗又小又髒，還要躺在廁所隔壁」、「煮飯吃飯的位置都沒有」、「怎樣超值？二千差不多」、「狗屋4000，可憐」，又形容住在這裡如同坐牢，「住這裡的人會有多憂鬱？」但也有人認為環境已較鳥籠屋及太空艙好。

樓主曾出租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對齊煮飯的流理台，旁邊則有淋浴間，月租3900港元。 圖擷自臉書
樓主曾出租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對齊煮飯的流理台，旁邊則有淋浴間，月租3900港元。 圖擷自臉書

有網友就翻出原PO曾出租另一間位於上環的套房，只見廁所和廚房二合為一，馬桶對齊煮飯的流理台，旁邊則有淋浴間，月租3900港元（約台幣1萬5千元），不過該則貼文顯示為「已出租」，網友都驚嘆「這間更誇張」、「可以拉著屎來炒飯」、「更神經的是，竟然有人租」。

延伸閱讀：

深水埗「廁廚合一」套房月租$3700　馬桶對正煮食枱　網民批無良

長沙灣上床下廁奇盤再現　月租$2500標榜有窗　網民：係人住？

文章授權轉載自《香港01》

套房 香港 房間

延伸閱讀

租屋最雷傢俱曝光 眾人點名這1物：保證臉垮下來還會哭死

誤把電梯門當停車位 德國三寶連車帶人摔下十公尺深坑

台灣通膨在可控範圍？財經網美被罵翻反嗆：好日子過太久而已

兒女都是高材生！日本媽媽透露養育秘訣「這三句話千萬別說」

相關新聞

香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

香港地寸土寸金，能有個舒適安樂窩也不容易。網上流傳1則出租貼文，顯示堅尼地城1間洋樓套房出租，每月租金4000港元（約台幣1萬6千元），備有基本家用電器，鄰近港鐵站，惟房內空間非常擁擠，業主更在單人床

錢塘江現數百米高「潮汐樹」 網讚嘆：雄奇景象

中國錢塘江連日來的「雄奇景象」引發網友們的關注，有攝影師利用空拍機拍下灘塗上閃現一棵數百米高的「潮汐樹」，壯觀景象有如天...

尪將妻45萬首飾丟掉 清潔工翻8噸垃圾堆苦尋！他這舉動引眾怒

中國大陸一名粗心丈夫誤將妻子價值十萬人民幣（約45萬新台幣）的首飾當作垃圾丟掉，只好請求清潔人員從8噸重的垃圾堆中尋找，經過一夜苦尋最終順利找回，為了感激人員的辛勞，該名男子特別製作感謝錦旗，沒想到卻反遭網友狠酸「自己搞丟的為什麼不自己去找？」。

新郎前女友稱懷孕 踩場要脅222萬分手費 新娘霸氣1句KO敗走

娶到賢慧的新娘，真的三生有幸。大陸近日出現相當「狗血」的前女友大鬧婚禮現場情節，一對新人結婚時，新郎前女友竟在現場大罵「渣男，我肚子裏還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚」，更要脅新郎給予50萬元人民幣（約台幣2225636元）「分手費」，否則不會讓他順利結婚。

大陸驚見嬰兒高跟鞋！網怒批「審美畸形」像裹小腳 業者這樣說

中國大陸有業者近期推出「嬰兒高跟鞋」，結果被網友質疑是一種審美畸形。對此，業者解釋，這些鞋子只是為了拍照使用，是為了搞笑...

香港男地鐵站滑「3層樓高斜坡」 網友轟犯法：為拍抖音玩命

日前一名香港男子於南昌港鐵站內疑似進行極限運動，該青年跳上2-3層樓高的斜坡，在人來人往的電梯旁邊一躍而下，玩命式在斜坡向下滑，影片在網路上瘋傳，網友質疑行為犯法，港鐵表示已報警處理。 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。