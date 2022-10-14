尪將妻45萬首飾丟掉 清潔工翻8噸垃圾堆苦尋！他這舉動引眾怒

中國大陸一名粗心丈夫誤將妻子價值十萬人民幣（約45萬新台幣）的首飾當作垃圾丟掉，只好請求清潔人員從8噸重的垃圾堆中尋找，經過一夜苦尋最終順利找回，為了感激人員的辛勞，該名男子特別製作感謝錦旗，沒想到卻反遭網友狠酸「自己搞丟的為什麼不自己去找？」。

根據澎湃新聞報導，大陸杭州這名男子於本月8日早上，在整理家裡時，誤將妻子裝有價值十萬人民幣（約45萬新台幣）的鑽戒、項鍊等首飾盒給丟了，等他發現時趕緊去家樓下的垃圾桶尋找，但垃圾卻早已被清運，情急之下他只好到濱江區城管局求助，幸好男子社區的垃圾尚未轉運，相關單位便幫忙調動2個班次的清潔人員，依照男子指示，在約有8噸重的垃圾堆中翻找。

多名清潔人員從傍晚一路找到半夜，礙於天色昏暗，中間一度暫停尋找，直到隔日近中午時，終於找到一盒裝有鑽戒的盒子，確認首飾完好無缺後，清潔人員又再耗費2小時將場地恢復乾淨。

中國大陸一名粗心丈夫誤將妻子價值十萬人民幣（約45萬新台幣）的首飾當作垃圾丟掉。圖擷自澎湃新聞

最後男子特別印製一面寫有「工作負責，樂於助人，服務周到，溫暖人心」的錦旗送給清潔人員，但卻遭網友們痛批，「應該尊重別人的勞動，根據情況付費」、「誰對多名清潔人員的額外勞動負責」、「十萬首飾都可以隨便放的人會在乎這十萬塊錢嗎？自己搞丟的為什麼不自己去翻找？」。