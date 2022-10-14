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新郎前女友稱懷孕 踩場要脅222萬分手費 新娘霸氣1句KO敗走

香港01／ 撰文：布萊恩
新娘強硬回應，加上在場賓客指指點，前女友頓感丟臉，離開了會場。 圖／擷自：ingimage
新娘強硬回應，加上在場賓客指指點，前女友頓感丟臉，離開了會場。 圖／擷自：ingimage

娶到賢慧的新娘，真的三生有幸。大陸近日出現相當「狗血」的前女友大鬧婚禮現場情節，一對新人結婚時，新郎前女友竟在現場大罵「渣男，我肚子裏還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚」，更要脅新郎給予50萬元人民幣（約台幣222萬元）「分手費」，否則不會讓他順利結婚。糾纏之除，新娘一句霸氣護夫回嗆「你給我30萬（約台幣133萬元），我讓給妳」，加上賓客紛紛指摘，前女友「敗走」離開現場，結束鬧劇。新郎被新娘的行為感動，承諾一定會好好對待她。

大陸傳媒報道，大陸一名30歲朗姓男子近日與現任女友舉行婚禮，沒想到合巹交杯時前女友突然殺出大罵，嚇呆朗男：「渣男，你怎麼可以這樣對我？我肚子裏還有你的孩子，你憑什麼要和別人結婚，你這樣做對得起我和肚子裏的孩子嗎？」

朗男定神後反駁是前女友家不願意降低彩禮金額，沒資格怪責他，「是妳（前女友）家裏要求太高，要求90萬彩禮，換做誰誰都給不起，我給不起妳也不肯嫁，我只能娶別人，從那一刻開始，我們已經算分手了，也沒有資格來鬧我的婚禮」，強調「給父母毀了這段感情，不關我的事」。前女友則說90萬彩禮不算多，而且90萬（約台幣400萬元）彩禮是為了感激父母養育，「你卻不願意（支付彩禮），你讓我太失望了」，又威脅朗男要給50萬人民幣分手費（約台幣222萬元），否則不會讓他順利結婚。

雙方僵持不下，這時新娘站出來霸氣護夫，批評前女友沒資格責怪朗男，「妳不要覺得妳說的話都有道理，是你爸媽過分在先，你憑什麼怪我老公？」，又反問：「哪個男人會花90萬娶一個老婆？他現在娶我也就花10萬塊錢而已，你身上有什麼優點？憑什麼要求那麼多？」新娘續說，丈夫沒有做錯，怒嗆「錯的是妳們，如果你不甘心，那妳給我30萬（約台幣133萬元），我把他讓給妳」。

新娘強硬回應，加上在場賓客指指點，前女友頓感丟臉，離開了會場。新郎事後直言，新娘的行為讓他非常感動，「我還以為她會生氣，會退婚，沒想到她不但沒有這樣做，反而還幫了我」，承諾以後會好好待她。

事件引來網民熱議，不少人羨慕朗男娶了好妻子，必須珍惜，「好霸氣」、「這種老婆哪裏找？」。但也有網民感嘆原來婚姻都只是一場金錢交易，「是一場買賣嗎？」、「為何會和金錢有關」、「在女人眼中，原來所謂的情郎也只不過是待價而沽的商品」。亦有網民認為事件太跨張「狗血」，且沒有明確時間地點，質疑真偽。

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文章授權轉載自《香港01》

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