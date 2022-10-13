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香港男地鐵站滑「3層樓高斜坡」 網友轟犯法：為拍抖音玩命

香港01／ 亦然YIRAN
一名香港男子在南昌港鐵站跳上2-3層樓高的斜坡，在人來人往的電梯旁邊一躍而下，玩命式在斜坡向下滑。圖翻攝自Youtube
一名香港男子在南昌港鐵站跳上2-3層樓高的斜坡，在人來人往的電梯旁邊一躍而下，玩命式在斜坡向下滑。圖翻攝自Youtube

日前一名香港男子於南昌港鐵站內疑似進行極限運動，該青年跳上2-3層樓高的斜坡，在人來人往的電梯旁邊一躍而下，玩命式在斜坡向下滑，影片在網路上瘋傳，網友質疑行為犯法，港鐵表示已報警處理。

該段影片標題為「港鐵金鐘站極限運動#不要模仿#專業訓練」，片長約19秒的影片在YouTube上廣傳，片段由兩段不同角度拍攝的短片剪接而成，開始時港男助跑跳上扶手電梯旁的圍牆，然後再度加速奔向圍牆邊緣，以溜滑梯的方式滑下目測有2-3米高的斜台，而影片11秒左右則是由高處拍攝的同一片段。

影片雖短但畫面令網友心驚膽顫，事發地點為人來人往的電梯旁，稍有不慎隨時傷及無辜，網友更批評港男為拍片的玩命行為，懷疑男子是為了拍抖音而進行危險活動，更提醒如果失手以頭部著地，隨時會受致命傷。

港鐵方面表示已就事件報警處理；根據港鐵附例第28B條例，清楚列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳 過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。

※ 提醒您：危險動作 請勿模仿

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 香港 溜滑梯

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