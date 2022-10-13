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小六女童190公分 還沒畢業被體育局相中延攬入排球隊
中國大陸河南信陽縣一名年僅12歲的小六女童涂學玲，因為身高達190公分相當出眾，當地的體育局也注意到她，雖然她國小還沒畢業，已被延攬加入排球隊。
陸媒報導，涂學玲在一家四口中身高最高。爸爸身高約170公分左右，媽媽則約有185公分，姐姐現讀國一也擁有186公分的高䠷身材。網友在微博熱議兩姐妹站在一起的合影，兩個人的長腿就像是P(合成、修圖)上去的。
根據河南省體育局尋求專家對涂學玲的身體素質檢查後，對各方面結果十分滿意，認為涂學玲非常適合進行排球訓練，但若是打籃球的話，身高可能還有點矮，目前已將她送往鄭州大學體育學院的球類管理運動中心培訓，姐姐涂學慧則是被體育中學由專人培養成選手，未來可能參加游泳、賽艇、皮艇等水上訓練。
微博網友見文皆稱許涂學玲的身高在體育活動上有天生的優勢，「以後說不定會是未來的奧運健兒呢」，但也有人提醒，若是小孩的身材過高，一定要先做全面徹底的醫學檢查，因為高人一等的身材可能是天賦，也有可能是疾病導致，例如馬凡氏綜合症。
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