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婚禮伴郎太搶鏡！「霸道總裁」外型電暈女網友 本尊身分曝光
每一對新人在結婚的大喜日子中都渴望成為全場主角，如果有人比自己還要搶鏡的話實在太慘了。近日，中國有一對新人的婚照在網上突然流傳，但焦點竟然全部落在身旁的伴郎身上，原來是因為他的外形太像言情小說中的霸道總裁，令大批網友感嘆伴郎、伴娘一定要慎選。
在瘋傳的照片中，這位搶鏡的伴郎穿上黑色西裝和白色襯衫，戴上一副半框眼鏡，雙手插着褲袋的模樣看起來非常帥氣有型，再加上他露出痞子般的笑容，整個氣場猶如霸道總裁一樣，馬上就引起網友們的注意，甚至有不少留言都大讚他有陳冠希的影子，而且比起不少明星藝人還要帥。
這位伴郎的身份亦迅速被網友起底，發現原來他是坐擁超過80萬名粉絲的抖音網紅「鄒男」，現年33歲的他打扮時髦，憑着一副玩世不恭的花花公子外形深得女性網友的喜愛，如今以一張「婚照」再度人氣暴漲，紛紛引起網友留言叫老公：「這是我的新郎」、「已婚帶兩個娃的行嗎？」、「快和我結婚」、「我的菜」。
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文章授權轉載自《香港01》
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