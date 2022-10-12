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婚禮伴郎太搶鏡！「霸道總裁」外型電暈女網友 本尊身分曝光

香港01／ 趙允琳
一場大陸婚禮照片曝光後，比起新郎新娘，一旁戴著黑框眼鏡的伴郎顏值更受矚目，而另一張勾起嘴角壞笑的照片，更是讓廣大女網友暈船，掀起超高討論度。圖翻攝自微博
一場大陸婚禮照片曝光後，比起新郎新娘，一旁戴著黑框眼鏡的伴郎顏值更受矚目，而另一張勾起嘴角壞笑的照片，更是讓廣大女網友暈船，掀起超高討論度。圖翻攝自微博

每一對新人結婚的大喜日子中都渴望成為全場主角，如果有人比自己還要搶鏡的話實在太慘了。近日，中國有一對新人的婚照在網上突然流傳，但焦點竟然全部落在身旁的伴郎身上，原來是因為他的外形太像言情小說中的霸道總裁，令大批網友感嘆伴郎、伴娘一定要慎選。

在瘋傳的照片中，這位搶鏡的伴郎穿上黑色西裝和白色襯衫，戴上一副半框眼鏡，雙手插着褲袋的模樣看起來非常帥氣有型，再加上他露出痞子般的笑容，整個氣場猶如霸道總裁一樣，馬上就引起網友們的注意，甚至有不少留言都大讚他有陳冠希的影子，而且比起不少明星藝人還要帥。

這位伴郎的身份亦迅速被網友起底，發現原來他是坐擁超過80萬名粉絲的抖音網紅「鄒男」，現年33歲的他打扮時髦，憑着一副玩世不恭的花花公子外形深得女性網友的喜愛，如今以一張「婚照」再度人氣暴漲，紛紛引起網友留言叫老公：「這是我的新郎」、「已婚帶兩個娃的行嗎？」、「快和我結婚」、「我的菜」。

比起新郎新娘，一旁戴著黑框眼鏡的伴郎顏值更受矚目，而另一張勾起嘴角壞笑的照片，更是讓廣大女網友暈船，掀起超高討論度。圖翻攝自微博
比起新郎新娘，一旁戴著黑框眼鏡的伴郎顏值更受矚目，而另一張勾起嘴角壞笑的照片，更是讓廣大女網友暈船，掀起超高討論度。圖翻攝自微博

該伴郎的身分也被起底，原來他是一名叫「鄒男小叔叔」的抖音網紅，擁有82.3萬粉絲追蹤，今年33歲的他，似乎對自己的帥臉也很有自信，社群上一系列的女友視角，觀看數相當可觀，在婚禮照曝光後，人氣更是水漲船高。圖翻攝自微博
該伴郎的身分也被起底，原來他是一名叫「鄒男小叔叔」的抖音網紅，擁有82.3萬粉絲追蹤，今年33歲的他，似乎對自己的帥臉也很有自信，社群上一系列的女友視角，觀看數相當可觀，在婚禮照曝光後，人氣更是水漲船高。圖翻攝自微博

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文章授權轉載自《香港01》

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