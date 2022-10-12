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河南女師「神仙顏值」受捧 網酸：教育靠顏值？

世界日報／ 中國新聞組／北京13日電
河南開封科技傳媒學院張姓老師，被讚「神仙顏值」。（取材自九派新聞）
河南開封科技傳媒學院張姓老師，被讚「神仙顏值」。（取材自九派新聞）

河南開封科技傳媒學院一名「毛概」（全稱為「毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論」）老師因顏值出眾引發關注，被稱讚「集才華與美貌於一身」；有自稱其學生的網友說，這位老師不僅長得很美，上課也非常生動，不少網友十分羨慕，希望能到她的課堂聽課。

九派新聞報導，河南開封科技傳媒學院人事處工作人員表示，這名老師姓張，教學能力出眾，本科畢業於河南師範大學，碩士畢業於河南大學；今年暑期，剛畢業的張老師通過學校招聘，入職馬克思主義學院。

報導指出，馬克思主義學院教研室的李主任表示，張老師目前負責大二的毛概通識課授課，「她長得很漂亮，個子也高，同學們都挺喜歡她的。」據悉，由於張老師新入職，目前她是一名助教，需要在入職3年後才能參與職稱評選。

李主任說，9月中下旬，學校恢復線下授課，張老師很受學生歡迎，「特別是十一之後吧，最近去聽她課的學生應該挺多的。」

據報導，拍攝視頻的宋同學稱，這位老師除了顏值，教學也很完美，課程內容講得挺好，很詳細很有趣，十分接地氣，「從心底的好喜歡好喜歡，上了一次課還想上。」但有網友不表認同，表示「教育靠顏值？」

河南開封科技傳媒學院張姓老師，被讚「神仙顏值」。（取材自九派新聞）
河南開封科技傳媒學院張姓老師，被讚「神仙顏值」。（取材自九派新聞）

毛澤東

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