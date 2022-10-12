快訊

零股周年慶來了？台積電股價今現3字頭 鄉民喊等等：還有得跌

超難掛名醫／開刀至少等半年！他看診嚴格限號 蝦皮推「專掛」賣場

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腦殘父親狂搖吊橋 女兒哭着墮橋驚險一刻曝光 網罵：巨嬰不配養孩子

香港01／ 撰文：布萊恩
四川1名父親帶女兒走吊橋時不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋想戲弄女兒，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸有防護網才沒發生悲劇。（影片截圖）
四川1名父親帶女兒走吊橋時不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋想戲弄女兒，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸有防護網才沒發生悲劇。（影片截圖）

生仔要考牌！大陸網絡瘋傳驚險影片，四川1名父親帶着年幼女兒走吊橋時，不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋作戲弄，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸好吊橋底下有防護網才沒釀成慘劇。影片見到該名父親狂搖吊橋時一直面露笑容，網民直指看到心寒，斥責「當了父親的人連最起碼的分寸都沒有嗎？」、「巨嬰不配養孩子」，連國家應急部都發文提醒家長要時刻關注兒童安全。

據報道，事發上周三（10月5日），地點是四川廣安市。從網上流傳的影片見到，身穿白色上衣的父親與穿連身長裙的女兒正站在吊橋上，而父親用手握住吊橋兩側，笑着狂搖吊橋，女兒則被嚇哭緊抓住吊橋一側欄網扶手。

看着女兒驚慌，父親竟未有停下，反而愈搖愈猛烈，結果女兒沒能抓穩，向後倒下時從吊橋縫隙之間掉落橋，幸好橋下有防護網，才沒有釀成悲劇。

父親的行為引來網民一面倒批評，直斥他不配當父母，「我都驚呆了！帶娃去這麼危險的地方玩，危險也就算了，還要在吊橋上搖擺，希望孩子沒事就好」、「很好笑嘛？多虧了這下面有個網，如果沒網的話怎麼辦？當了父親的人連最起碼的分寸都沒有嗎？」、「還好沒危險，否則一輩子自責，長點心吧」、「巨嬰不配養孩子」、「這爸爸是缺心眼還是蠢呢？！不會帶小孩，就別生養，遭罪的是娃呀」、「還好沒事 好危險的」。

國家應急管理部亦在微博發文，強調「兒童安全不可輕視」。帖文指出，作為家長，要時刻關注兒童安全，「一不留神，就會出現意想不到的危險！警惕安全隱患，避免意外發生」。

四川1名父親帶女兒走吊橋時不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋想戲弄女兒，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸有防護網才沒發生悲劇。（影片截圖）
四川1名父親帶女兒走吊橋時不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋想戲弄女兒，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸有防護網才沒發生悲劇。（影片截圖）

延伸閱讀：

$1000萬人仔做定期「餘額變0」　2099年才能取　銀行講真相得人驚

悲慘！無安全帶……粗心媽開車連犯2錯　累10月大女兒慘遭輾爆頭亡

文章授權轉載自香港01》

吊橋 爸爸 香港 父母

相關新聞

腦殘父親狂搖吊橋 女兒哭着墮橋驚險一刻曝光 網罵：巨嬰不配養孩子

生仔要考牌！大陸網絡瘋傳驚險影片，四川1名父親帶着年幼女兒走吊橋時，不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋作戲弄，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸好吊橋底下有防護網才沒釀成慘劇。影片見到該名父親狂搖吊橋時一直面露笑容，網民直指看到心寒，斥責「當了父親的人連最起碼的分寸都沒有嗎？」、「巨嬰不配養孩子」，連國家應急部都發文提醒家長要時刻關注兒童安全。

開學收近90元樹葉費 黑龍江一中學挨轟

本月7日開學前，黑龍江大慶一家中學7日開學前，高一年級班主任通知學生，開學時每人需要上交3麻袋樹葉，提供給學校植被保暖禦...

少女持造型照剪短髮...髮型師稱簡單 成品震驚網：毫無關聯

這個髮型師太有自信了！杭州有女生想剪一款清爽的短髮造型，早前帶同造型照給髮型師看，對方說很簡單，未料剪完後她要買4頂帽及3個假髮掩蓋新髮型。女生向大陸電視台求救，髮型師一臉自信稱自己很專業，反問「你有我專業嗎？」，先指髮型模特戴了假髮，又說女生只是未洗頭和造型才令髮型不像。最終在鏡頭見證下，髮型師一輪功夫為女生造型，結果只能說一個原本留著少女髮型的女生變成男人頭，網民爆笑指成品和造型照「毫無關聯」，惟髮型師竟然還有得反駁。

福建一社區同日三對新人結婚 三名新郎竟同名同姓

大陸奇事多，福建福州一處社區10月7日當天有三對新人結婚，竟然三個新郎的名字一模一樣，有網友表示，電視劇都不敢這麼演。

女駕駛剛買賓士！半路急停「翻說明書」慌問：遠光燈在哪？

開車自己再小心，有時候也很難避開「三寶」，導致很多不可預測的意外經常上演。近日中國有一名女駕駛剛買新車，還不懂的車子性能就開上路，最後才在路邊翻說明書找「遠光燈在哪」，理由曝光也讓網友傻眼了。

驚！2女生爬山被困400米高懸崖邊 警方消防合力救 網民：怎上去

登山遠足一定要量力而為！浙江2名女生日前趁假期想體驗不一樣的爬山，選擇了陌生的路線登山，結果路線太險峻，愈爬愈陡被困在懸崖邊緣上。警方接到求救電話後要聯合消防及救援隊搜救，最終發現女生被困海拔400米高的懸崔邊上，崖體坡道接近垂直，前後要花近1小時才將她帶下山下安全區域，幸好女生只是受驚，身體無大礙。網民看見事發畫面時，直言這已不是爬山，「已經是攀岩了吧」，質疑她們為何有勇氣爬這麼高，又認為她們應自行支付救援開支。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。