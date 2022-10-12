腦殘父親狂搖吊橋 女兒哭着墮橋驚險一刻曝光 網罵：巨嬰不配養孩子

生仔要考牌！大陸網絡瘋傳驚險影片，四川1名父親帶着年幼女兒走吊橋時，不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋作戲弄，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸好吊橋底下有防護網才沒釀成慘劇。影片見到該名父親狂搖吊橋時一直面露笑容，網民直指看到心寒，斥責「當了父親的人連最起碼的分寸都沒有嗎？」、「巨嬰不配養孩子」，連國家應急部都發文提醒家長要時刻關注兒童安全。

據報道，事發上周三（10月5日），地點是四川廣安市。從網上流傳的影片見到，身穿白色上衣的父親與穿連身長裙的女兒正站在吊橋上，而父親用手握住吊橋兩側，笑着狂搖吊橋，女兒則被嚇哭緊抓住吊橋一側欄網扶手。

看着女兒驚慌，父親竟未有停下，反而愈搖愈猛烈，結果女兒沒能抓穩，向後倒下時從吊橋縫隙之間掉落橋，幸好橋下有防護網，才沒有釀成悲劇。

父親的行為引來網民一面倒批評，直斥他不配當父母，「我都驚呆了！帶娃去這麼危險的地方玩，危險也就算了，還要在吊橋上搖擺，希望孩子沒事就好」、「很好笑嘛？多虧了這下面有個網，如果沒網的話怎麼辦？當了父親的人連最起碼的分寸都沒有嗎？」、「還好沒危險，否則一輩子自責，長點心吧」、「巨嬰不配養孩子」、「這爸爸是缺心眼還是蠢呢？！不會帶小孩，就別生養，遭罪的是娃呀」、「還好沒事 好危險的」。

國家應急管理部亦在微博發文，強調「兒童安全不可輕視」。帖文指出，作為家長，要時刻關注兒童安全，「一不留神，就會出現意想不到的危險！警惕安全隱患，避免意外發生」。

四川1名父親帶女兒走吊橋時不理女兒驚慌嚇哭，竟猛烈搖橋想戲弄女兒，結果導致女兒失平衡從縫隙之間墮下，幸有防護網才沒發生悲劇。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》