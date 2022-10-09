少女持造型照剪短髮...髮型師稱簡單 成品震驚網：毫無關聯

這個髮型師太有自信了！杭州有女生想剪一款清爽的短髮造型，早前帶同造型照給髮型師看，對方說很簡單，未料剪完後她要買4頂帽及3個假髮掩蓋新髮型。女生向大陸電視台求救，髮型師一臉自信稱自己很專業，反問「你有我專業嗎？」，先指髮型模特戴了假髮，又說女生只是未洗頭和造型才令髮型不像。最終在鏡頭見證下，髮型師一輪功夫為女生造型，結果只能說一個原本留著少女髮型的女生變成男人頭，網民爆笑指成品和造型照「毫無關聯」，惟髮型師竟然還有得反駁。

杭州女生小王向浙江電視台節目《1818黃金眼》投訴，她9月18日去剪髮，但結果氣到她想退回消費卡的錢。她出示1張髮型效果圖，是個有長瀏海、髮尾掂頸的清爽女生短髮造型，富有氣質女生味道，當時髮型師看了一眼，說很簡單就剪到，但成品是她「完全笑不出來的程度」，事後要買4頂帽子和3頂假髮掩蓋，從她提供的照片所見，成品和造型照差距很大。

髮型師接受訪問時態度自信，記者給他看原本效果圖時，他說「不用看，我是專業的，你有我專業嗎？」，直指造型照的模特兒戴了假髮，不可能剪出這效果，說當時只是答應會「借鑑」。他憶述小王到店時頭髮打結多，前一位髮型師不敢剪，他接手時已講明別抱很大期望，小王現在只是沒洗頭及造型，還要求攝影師給個特寫拍攝小王的頭髮，「她頭髮完全沒毛病」，可以即時為她洗頭和造型，和照片差不多。

髮型師邊吹頭和造型時甚有自信，「讓媒體看得更清楚一點，很多我們同行都在看的」，不過他左一手右一手抓小王的頭後，小王也無奈看住鏡子說：「這是小姑娘留的髮型嗎？」髮型師又說小王本留了很長髮，意指她一時不習慣短髮，但小王指原本留的是普通齊肩髮，是標準的女生造型，「你剪成這樣寸頭跟我說更女生了」，並拿出髮型效果圖和自己的頭做對比。

之後髮型師又改口，要求攝影師特寫髮型造型照的圖片，反指剪出這樣的髮型，「她媽媽會不會喜歡？」記者也忍不住口問，「這個跟媽媽喜不喜歡也沒太大關係」。小王即表示媽媽很不滿現時髮型，「我媽非常不喜歡」。最終店長同意小王的訴求，退回了消費卡內1900元人民幣（約新台幣8400元）儲值錢。

影片令網民看得驚奇，「杭州美容服務個個都是人才，不僅專業技術好，口才還了得」，指成品「不能說有點不一樣，甚至毫無關聯」、「花了錢剪了個髮型師喜歡的髮型」。不少人認為「這髮型不難吧，理髮師半桶水」，卻過度自信，「說他是專業的，笑死了」。有女網民認為小王的脾氣已經很好，「小女生被剪出一個男人頭」，建議如果剪不出就不要將頭髮剪太短，讓髮型有補救空間。 小王原本留了髮型很有少女味。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》