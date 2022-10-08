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女駕駛剛買賓士！半路急停「翻說明書」慌問：遠光燈在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
女子剛買賓士，但未搞懂車子性能與功能就上路，結果開到一半才趕快翻說明書看遠光燈在哪。 圖／四川觀察微博
女子剛買賓士，但未搞懂車子性能與功能就上路，結果開到一半才趕快翻說明書看遠光燈在哪。 圖／四川觀察微博

開車自己再小心，有時候也很難避開「三寶」，導致很多不可預測的意外經常上演。近日中國有一名女駕駛剛買新車，還不懂的車子性能就開上路，最後才在路邊翻說明書找「遠光燈在哪」，理由曝光也讓網友傻眼了。

陸媒「四川觀察」報導，近日有一位剛買新車的女子開心地邀請閨密一起開車兜風，但她未先熟悉車子的性能與功能，結果開到半路才發現找不到遠光燈，於是趕緊在路邊停車，拿出說明書來找。

影片中女駕駛仔細的看著說明書，疑問「遠光燈在哪」，很困惑直呼「這是什麼意思？」，副駕駛女子也一起參與討論，另一名閨密在後座邊拍片邊笑，事後也幫駕駛解釋，因為她剛買的賓士，所以都是白天開，晚上還沒開過，當天則是第一天晚上開，才會一時找不到遠燈開關。

但影片曝光還是讓網友傻翻眼，「遠光燈都不知道怎麼開，還買車？」、「太天了，好可怕」、「別出來害人」，不過也有網友幫駕駛說話，「賓士車部分車型得把燈光調到手動才能打開遠光，一些不明所以的還在嘲笑人家不會開，人家也沒嘲笑你們沒開過賓士啊」。

賓士

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