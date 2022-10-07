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驚！2女生爬山被困400米高懸崖邊 警方消防合力救 網民：怎上去

香港01／ 撰文：李納德
女生爬上了400米高的懸崖邊，困在上面無法動彈，要警方及消防聯合救援。（微博影片截圖）
女生爬上了400米高的懸崖邊，困在上面無法動彈，要警方及消防聯合救援。（微博影片截圖）

登山遠足一定要量力而為！浙江2名女生日前趁假期想體驗不一樣的爬山，選擇了陌生的路線登山，結果路線太險峻，愈爬愈陡被困在懸崖邊緣上。警方接到求救電話後要聯合消防及救援隊搜救，最終發現女生被困海拔400米高的懸崔邊上，崖體坡道接近垂直，前後要花近1小時才將她帶下山下安全區域，幸好女生只是受驚，身體無大礙。網民看見事發畫面時，直言這已不是爬山，「已經是攀岩了吧」，質疑她們為何有勇氣爬這麼高，又認為她們應自行支付救援開支。

事發於淅江金華，10月2日早上7時半左右，當地派出所接報指有2名女生聲稱被困在官岩山的懸崖上無法動彈，警員和輔警趕到現場，並通知救援隊及消防協助。由於官岩山地塔域範圍太廣，救援人員無法確認2女生被困位置，要循不同山路找人，直至行到南側時，始看到2名女生站立在一懸崖的邊緣。

被困女生身處海拔400米高的懸崖邊，現場畫面所見，女生佔足的平台太窄小，崖體坡道近乎垂直，沒欄桿等保護設施，若大腳踏出一步後果不堪設想。救援人員呼叫女生千萬別亂動，並帶上救援繩靠近她，綁好安全繩並安撫其情緒後，再由消防員從不同方向牽好繩子作保護。

由於出事地點山路崎嶇岩體分化，四圍草叢又有荊棘混雜，救援人員要一邊緊握女生手臂引領她下山，一邊開闢出道路，結果花了1小時才成功引領受困女生到山下的安全區域。

大陸媒體報道，兩名受困女生小簡和小張是想趁假期到官岩山遊玩，想體驗不一樣的爬山，決定挑一條陌生山路慢慢上行，殊不知該路線太險峻，2人愈爬愈陡，最後困了在懸崖邊上，幸好救援人員及時趕到。兩人獲救後除了受驚外，身體並無大礙。

事件引來網民議論，尤其2名女生被困位置根本行不上去，「怎麼上去的」、「怎麼爬成這樣才怕」、「這種路線應該去練攀岩」、「怎麼爬的，真是佩服」。不少人揶揄她們是「拼命向上，不想拼命下來」，又認為她們是「執意冒險」爬到懸崔邊，卻動員警方消防及救援隊人員聯合拯救，應自行支付救援費用，「對於這種人，請收費救援」。

大陸媒體引述國家應急廣播提醒，登山應該選擇相對成熟的路線，不應盲目穿越誤入未開發景區，或會出現危險。萬一在戶外遇到意外，應以自救為主，互救為輔，別無他法時要果斷向外界求救，發出求救信號後要明確表達自己所在範圍。

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文章授權轉載自香港01》

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