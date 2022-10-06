高速公路男裸下身開車！女伴衣衫不整 遇警急穿褲解釋原因
駕駛者的一舉一動隨時危及行人和其他道路使用者，故必須打醒十二分精神，更不應被其他事情分心！大陸浙江省1對男女日前被交通警員攔下，當男司機搖下車窗時，卻被發現下半身脫光光，在旁邊的女伴也衣衫不整，男方其後更辯稱只因兩人的衣服被水弄濕了。
大陸浙江省龍泉市的交通警員早前在高速公路上攔車臨檢，其間要求1名男駕駛靠邊停車時，對方先搖下車窗的小縫隙，說自己要先穿好褲子，其後才慢悠悠地下車。當警員要求出示駕駛執照，此時男子稱自己只是暫代女伴開車，好讓對方換衣服。至於為何開車時突然脫褲，男子則解釋說女伴喝水時不小心淋濕了衣服，只好在車上更衣，後再補充女方「連着我一起打濕了呀」，故他也要脫下褲子。
最終男司機因無牌駕駛被捕，面臨最高2000元人民幣（約8800元台幣）的罰款，不過最讓網民感到好奇的還是「濕身原因」，紛紛留言笑道，「怎麼這麼好笑呢！怎樣喝的水？兩人衣服都打濕了」、「誰相信他是來喝水的」、「別撒謊了，世上沒傻子」。不過，也有人指「不穿褲子開車沒犯交通法，但無牌駕駛就逃不了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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