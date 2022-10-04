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陸企賣金屬發公告被笑！這100公斤價值15億 他改口：我無知了

香港01／ 撰文：孫聖然
素有「工業維生素」之稱的銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，因產量稀少，價格十分昂貴。 圖擷自維基百科
素有「工業維生素」之稱的銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，因產量稀少，價格十分昂貴。 圖擷自維基百科

山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100公斤銠粉，卻被網民質疑「小題大做」。據了解，素有「工業維生素」之稱的銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，因產量稀少，價格十分昂貴，100公斤的最新市價為約3.4億元人民幣（約15億元台幣），不少網民亦在得知真相後直言是自己草率了。

據《上游新聞》報導，9月29日，山東玻纖集團股份有限公司發布公告稱，為盤活存量資產，進一步提高資產運營質量，公司擬在2022年下半年將貴金屬銠粉進行出售。同時授權公司總經理及其指定的授權代理人，在遵守相關法律法規條件下，根據公司發展戰略、貴金屬市場情況擇機出售100公斤銠粉。

山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100千克銠粉，卻被網民質疑「大題小做」。（上游新聞）
山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100千克銠粉，卻被網民質疑「大題小做」。（上游新聞）

公告稱，本次擬出售的部分資產為公司及子公司擁有的貴金屬銠粉，經加工後用於玻璃纖維池窯生產線設備中。由於公司近年來通過持續進行減銠漏板試驗及生產現場寫實，減銠漏板技術逐漸成熟，銠粉用量逐步下降。為盤活存量資產，優化資產結構，進一步提高資產運營質量，公司計劃將置換出的銠粉進行處置，用於公司日常生產經營。

根據最新市場報價顯示，銠的現貨買入價格約為3000元人民幣（約1.3萬元台幣）/克，賣出價格約為3400元人民幣（約1.5萬元台幣）/克。以此計算，山東玻纖擬出售的100公斤銠粉價值約3.4億元人民幣。

公開資料顯示，銠（Rhodium）是一種銀白色、堅硬的金屬，1803年由英國化學家和物理學家沃拉斯頓（William Hyde Wollaston）從粗鉑中分離出兩種新元素銠和鈀。礦產銠的供應高度集中於南非，2019年，該國的銠產量佔全球總產量的82%。

據悉，由於銠在減少汽車氮氧化物排放量方面的效率特別高，銠需求的主要增長源來自汽車行業，用來製造汽車尾氣催化劑。此外，銠還可以用作高質量科學儀器的防磨塗料。玻璃製造業，鑲牙合金製造業，珠寶製品業等都會用到金屬銠。在工業市場上，銠的用量80%用於汽車尾氣催化轉化器。

延伸閱讀：

大陸上月工業增加值按年增3.8%　製造業增幅2.9%

中石化擬向母企附屬收購資產　涉逾70億人幣

文章授權轉載自《香港01》

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