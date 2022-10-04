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交往3年準備結婚！女友做檢查發現「沒子宮」 醫曝：她是男的

香港01／ 撰文/布萊恩
大陸一對情侶交往3年，近日女方因為腹部有腫塊求醫，才發現自己原來是「雄性素不敏感症患者，即她其實是「男人」。示意圖／ingimage
大陸一對情侶交往3年，近日女方因為腹部有腫塊求醫，才發現自己原來是「雄性素不敏感症患者，即她其實是「男人」。示意圖／ingimage

拍拖多年到談婚論嫁，才發現女友竟是「男人」，的確晴天霹靂！中國大陸一對情侶交往3年，近日女方因為腹部有腫塊求醫，才發現自己原來是「雄性素不敏感症（Androgen Insensitivity Syndrome）」患者，即她其實是「男人」，讓2人當場傻眼。不過男友未有嫌棄，而女方手術後已痊癒出院，現時2人生活正常，感情如初。

「雄性素不敏感症」是罕見病，如果有乳腺發育不良、陰毛稀少等症狀，就要檢查了。

綜合陸媒報導，大陸情侶嘟嘟（化名）和男友阿良正籌備婚禮，喜氣洋洋，但近日嘟嘟發現腹部有腫塊，最初以為只是疝氣，怎料到鄭州大學附屬中心醫院求醫後卻揭出了驚人秘密──原來嘟嘟患「雄性素不敏感症」，即她其實是「男兒身」。

雄性素不敏感症是一種罕見病，機率為幾萬分之一。鄭州大學附屬鄭州中心醫院胃腸疝與腹壁外科門診主任楊小風指出，嘟嘟雖然外觀看起來是女性，但從未來過月經、乳腺發育不良，陰毛稀少、陰道為盲端，以及子宮及輪卵管缺失，故診斷為「雄性素不敏感症」，是「男性假兩性畸形」。楊小風表示，這類患者有女性外形特徵，有乳房發育，但沒有月經和生育能力，是一個男人。

根據兩性畸形診療指南，這類腺發育不威患者和腹腔內性腺部份雄激素不敏感患者，有很大機會罹患精原細胞惡性腫瘤，故醫生建議切除腫塊。與家人溝通後，嘟嘟決定進行雙側性腺切除手術，切除了兩個腫塊，那其實就是「未發育成熟的睪丸」。

手術後嘟嘟已痊癒出院，與男友生活正常，感情如初。醫生則提醒父母，女兒如果到15歲仍沒來月經，要及時求醫。

事件引來網友熱議，不少網友同情嘟嘟遭遇，也有網友感到驚訝，「嚇得我趕快看向了我女朋友」、「婚前檢查真的十分重要」。另有大批網民讚賞男友對女方不離不棄，是不可多得的「絕世好男人」。

延伸閱讀：

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