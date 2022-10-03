夫妻吵架硬要同房⋯博主曝「一條布隔成海」睡法 笑爆一票網友

夫妻吵架怎麼辦？除了分房睡之外，日前一名中國大陸微博主就分享「沒有客房也能吵架」的睡法，只見一張雙人床中間隔著一塊布簾，硬是把夫妻二人隔開，相當於一人睡一張單人床，貼文曝光後引起網友熱議。

日前一名微博網友分享一張奇葩照片，只見原本是夫妻共枕的雙人床，中間出現一面布簾，硬生生將雙人床切分成兩張單人床，一人躺一邊、無需看見對方，就連棉被也是分開一人蓋一件。

其中，也有網友發現只有一側有空調，另一邊則沒有，如果這塊布簾在睡覺時還掛在上面，那另一側沒有空調可能就會很悶熱。

照片曝光後，逗樂一票網友，大家紛紛留言笑虧「上下舖是不是更適合？」、「怎麼不直接分房睡？房子太小嗎？」、「各家有各家的過法～」、「看起來比較像是醫院病房⋯」。