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不信女兒遠嫁蘇州過得好 她放大絕「曬4本房產證」⋯媽媽終於笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一位媽媽不信女兒遠嫁過得好，於是女兒在她面前一次展示4本房產證書才終於讓媽媽相信「我過得很好」。 圖擷自沸點壹刻
中國大陸一位媽媽不信女兒遠嫁過得好，於是女兒在她面前一次展示4本房產證書才終於讓媽媽相信「我過得很好」。 圖擷自沸點壹刻

兒女不論長多大都是父母的心頭肉！中國大陸一位媽媽因為女兒出嫁到距離家鄉遙遠的地方，便時常關心女兒是否過得好，但不管怎麼說，媽媽總是不相信「我過得很好」，於是她「放大絕」、在媽媽面前一次曬出4本房產證才終於讓媽媽放心。

陸媒《沸點壹刻》報導，馬姓女子遠嫁到蘇州後，她的媽媽始終很擔心「女兒過得好不好」便不斷予以關心，但似乎關心過了頭，每當她回應過得好，媽媽卻又不太相信，讓她備感壓力。

某天，媽媽來到女兒家探望她時，她為了讓媽媽不再擔心，便在媽媽面前一次展示4本房產證和大量的首飾，才讓媽媽相信「我過得很好」。她分享在媽媽面前曬出房產證和首飾的影片，只見媽媽一次見到4張房產證似乎還被嚇到，當場愣在原地，直到她打開房產證書後才終於露出笑容。

影片曝光後引起微博網友熱議，有人就留言表示「我要是有4本（房產證），我媽也會覺得我過得很好」、「看得出媽媽愛女心切啊」，但也有人直言「這哪是結婚，是賣兒賣女吧？」、「實話告訴妳，她在蘇州被二手房套牢罷了～」、「還得看證上是寫誰的名字啊！」

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