聽新聞
test
0:00 / 0:00
不信女兒遠嫁蘇州過得好 她放大絕「曬4本房產證」⋯媽媽終於笑了
兒女不論長多大都是父母的心頭肉！中國大陸一位媽媽因為女兒出嫁到距離家鄉遙遠的地方，便時常關心女兒是否過得好，但不管怎麼說，媽媽總是不相信「我過得很好」，於是她「放大絕」、在媽媽面前一次曬出4本房產證才終於讓媽媽放心。
陸媒《沸點壹刻》報導，馬姓女子遠嫁到蘇州後，她的媽媽始終很擔心「女兒過得好不好」便不斷予以關心，但似乎關心過了頭，每當她回應過得好，媽媽卻又不太相信，讓她備感壓力。
某天，媽媽來到女兒家探望她時，她為了讓媽媽不再擔心，便在媽媽面前一次展示4本房產證和大量的首飾，才讓媽媽相信「我過得很好」。她分享在媽媽面前曬出房產證和首飾的影片，只見媽媽一次見到4張房產證似乎還被嚇到，當場愣在原地，直到她打開房產證書後才終於露出笑容。
影片曝光後引起微博網友熱議，有人就留言表示「我要是有4本（房產證），我媽也會覺得我過得很好」、「看得出媽媽愛女心切啊」，但也有人直言「這哪是結婚，是賣兒賣女吧？」、「實話告訴妳，她在蘇州被二手房套牢罷了～」、「還得看證上是寫誰的名字啊！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言