2歲女童頭卡欄杆「全身懸空搖搖欲墜」 鄰居零裝備徒手爬8樓救援

可能是中國最好的鄰居！早前廣東佛山發生驚險意外，1名年幼女童自行於家中陽台位置玩耍，其間頭部不慎卡住欄杆，全身懸空搖搖欲墜。住在下層的男鄰居聽到呼叫聲，在沒有任何安全裝備的情況下，徒手爬到陽台外救回女童。他憶述事發經過時直言，自己其實怕高，但為了救回女孩便沒想太多，事後他獲當地政府部門頒發證書、錦旗及1000元人民幣（折合約新台幣4496元）慰問金以作加許。

事發本月25日，廣東佛山三水區樂平鎮雍翠新城小區1名不足2歲的女童疑在無人看管之下，獨自在家中陽台位置玩耍，其間頭部不慎卡於欄杆之間，身體卻在8樓高的陽台外懸空掙扎，非常危險。幸好千鈞一發之際，住在樓下單位的32歲鄰居黃雲聰及時趕到，在沒有任何安全裝備的情況下，徒手爬出外牆，一步一步移動到陽台外，將女童推回室內，「頭進去之後她奶奶就回來了」。

黃雲聰憶述救人經歷時猶有餘悸，指當日正在照顧女兒睡午覺，突然聽到樓下保安呼喊「小孩要掉下來了」和女童的哭聲，到陽台一看便發現極危險一幕，「小孩懸掛在8樓的陽台外，只剩三分一的頭部卡在護欄裡，腿還在掙扎搖晃」。他於是立即到樓上單位敲門，可是無人回應，危急之下決定通過逃生梯出口，徒手爬到陽台承重牆外救人，「不到2歲的小孩很輕，我沒費多大力氣。神奇的是小孩一看到我就不哭了，其間我一直安慰她『不怕不怕』」。

他直言，自己是兩孩之父，當時一心只想著救回女童便沒有想太多，「我本身有懼高症，壓根不敢往下看，救完人後腿軟得坐地上了」、「以前我也在網上看過別人冒險救人，當危險發生在自己身邊時，第一反應就是小孩千萬不能有事」。他續指，妻子一直在陽台目擊整個救援過程，事後雖有稱讚他的義舉，同時也責怪他稱「這麼危險的事你都敢做，完全不考慮一下我們」，而女兒得知他英勇救人則笑著誇獎，「她說『爸爸好厲害，爸爸是蜘蛛俠』。

黃雲聰救人的片段獲網友瘋傳大讚，「一條命，救了一個家庭，好人一生平安」、「太驚險了，致敬平民英雄！」，更封他為「中國好鄰居」。獲救女童的媽媽及祖母事後特別到黃雲聰的家道謝，「送了果籃，還包了紅包」，當地政府部門亦向他頒發「點讚證書」、1面寫有「見義勇為英勇無畏」的錦旗及1000元慰問金，而他則謙虛表示，希望救人行為「能給我小孩立個榜樣，起到帶頭的作用」，又指事件純屬意外，「大家都沒想過小孩竟然能穿過護欄」，呼籲民眾不要怪責或影響到女童一家人的正常生活。

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文章授權轉載自《香港01》