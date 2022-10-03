男方聘金給幾十萬「婚宴卻辦在小吃店」姊姊傻住：真的離譜

結婚是人生大事，有部分人的想法就是要辦得風光盛大，因此選擇在高級飯店舉辦，不過最近有一位中國福建女子抱怨，妹妹的婚宴地點竟然選在一家「小吃麵店」，對方聘金給了十幾萬人民幣，卻選在這地方「真的太離譜」，甚至男方還想把婚禮跟長輩大壽一起辦，已經超乎她理解範圍。

大陸一名女子在微博發文說，妹妹近日要結婚，結果訂婚地點卻辦在一家麵滷店，搜尋了一下該店，完全是家裡附近的那種小吃店，對方可以拿出十幾萬人民幣當聘金，但卻選擇這種一般小吃店，其他店的環境可能都比這家店好。

原po表示，附近不說上星級的酒店，連小酒店都很多，如果是鄉村那種在家擺流水席就算了，但這種要請賓客來吃喜酒，卻選在這種小店，真的無法理解，更吃驚的是，婚禮還要等男方家長過年做大壽的時候一起合辦，關鍵點是妹妹也同意了。

原po直呼「我的天，是我思想太超前了嗎？」，她認為結婚應該是一件人生大事，當天應該新人才是最亮眼的，但做壽跟結婚一起，不懂誰才是主角，「我媽媽奶奶能接受，我覺得是兩代人的鴻溝，但妹妹也能接受」，讓她仍傻眼至極「這還是那個跟我一起長大，上同一所學校的妹子嗎？」。